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Музей Революції Гідності відреагував на знесення паркану: Погром

Неділя, 19 травня 2019, 14:08
Музей Революції Гідності відреагував на знесення паркану: Погром

У Національному музеї Революції Гідності заявили, що ніколи не ігнорували потреб слідства щодо розстрілів на Майдані та заявили, що протиставляння зведення Меморіалу слідству є "хибним і спекулятивним".

Про це йдеться у заяві Музею, оприлюдненій за фактом подій 18 травня та демонтажу представниками руху "С14" паркану навколо частини будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні. 

У Нацмузеї заявили, що загорожа, яку демонтували представники "С14", "є обов’язковим елементом на будівельному майданчику, окрім того вона убезпечувала демонтовану бруківку від розкрадання".

"Дивно, що аргументи "проти" (будівництва Меморіалу - ред.) з’явилися за понад рік після оприлюднення результатів конкурсу. ...  Наша позиція: ми ніколи не ігнорували потреби слідства, якщо нас повідомляли про них. Ми ніколи не уникаємо спілкування", - йдеться у заяві.

"Поява Музею, спорудження меморіалу, наша діяльність зі збереження пам’яті та популяризації цінностей Майдану – реалізація запиту суспільства на таку установу і діяльність. Протиставляння Меморіалу слідству хибне і спекулятивне, і комусь дуже вигідне", - зазначили у Національному музеї. 

Також автори звернення закликали "борців за справедливість" пильно аналізувати, чи не перекручена чергова "сенсація".

"Які б не були мотиви кожної зі сторін, ми не можемо дозволити дискредитувати пам’ять про Героїв Небесної Сотні та образ Майдану.  Компроміс, якого ми хочемо досягнути, є компромісом не між Музеєм і протестувальниками, а між двома суспільними запитами. Відмова від появи Меморіалу на алеї чи силовий метод 18 травня не може бути цим компромісним рішенням", - підкреслили у Нацмузеї Революції Гідності.  

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив: "Побував на місці будівництва. Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце геройських подій максимально таким, яке воно було в вогняні дні зими 2013/14". 

"Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв Небесної сотні означає, що з Меморіалом все гаразд. Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це не правильно. У будь-якій країні намагаються максимально зберегти деталі місць героічних подій, а у нас ... міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени", - заявив Луценко. 

Нагадаємо, 

  • 18 травня у центрі Києва представники націоналістичного руху "С14" знесли паркан, яким було огороджено частину ділянки будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.
  • Як зазначив координатор С14 Сергій Мазур, знесений паркан "заважав розслідуванню убивств Небесної сотні", під час будівництва знищуються докази загибелі активістів та неможливо проводити слідчі експерименти.  
  • Підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні почалися 13 травня.
  • Як заявив глава Мінкульту Євген Нищук, роботи розпочато у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генпрокуратура закінчила слідчі експерименти. Експерименти тривають вгорі Алеї, тож працівники музею Майдану перебувають "у постійному контакті з ГПУ для узгодження усіх питань стосовно робіт з побудови Меморіалу".
  • За даними Громадського, на Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні, що ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській під час Революції гідності.
  • Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають й мають продовжуватися щонайменше 2 тижні. 

Українська правда

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Теми: МайданГенпрокуратуражертвиКиїв
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