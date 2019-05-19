Музей Революції Гідності відреагував на знесення паркану: Погром

У Національному музеї Революції Гідності заявили, що ніколи не ігнорували потреб слідства щодо розстрілів на Майдані та заявили, що протиставляння зведення Меморіалу слідству є "хибним і спекулятивним".

Про це йдеться у заяві Музею, оприлюдненій за фактом подій 18 травня та демонтажу представниками руху "С14" паркану навколо частини будівництва на алеї Героїв Небесної Сотні.

У Нацмузеї заявили, що загорожа, яку демонтували представники "С14", "є обов’язковим елементом на будівельному майданчику, окрім того вона убезпечувала демонтовану бруківку від розкрадання".

"Дивно, що аргументи "проти" (будівництва Меморіалу - ред.) з’явилися за понад рік після оприлюднення результатів конкурсу. ... Наша позиція: ми ніколи не ігнорували потреби слідства, якщо нас повідомляли про них. Ми ніколи не уникаємо спілкування", - йдеться у заяві.

"Поява Музею, спорудження меморіалу, наша діяльність зі збереження пам’яті та популяризації цінностей Майдану – реалізація запиту суспільства на таку установу і діяльність. Протиставляння Меморіалу слідству хибне і спекулятивне, і комусь дуже вигідне", - зазначили у Національному музеї.

Також автори звернення закликали "борців за справедливість" пильно аналізувати, чи не перекручена чергова "сенсація".

"Які б не були мотиви кожної зі сторін, ми не можемо дозволити дискредитувати пам’ять про Героїв Небесної Сотні та образ Майдану. Компроміс, якого ми хочемо досягнути, є компромісом не між Музеєм і протестувальниками, а між двома суспільними запитами. Відмова від появи Меморіалу на алеї чи силовий метод 18 травня не може бути цим компромісним рішенням", - підкреслили у Нацмузеї Революції Гідності.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив: "Побував на місці будівництва. Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце геройських подій максимально таким, яке воно було в вогняні дні зими 2013/14".

"Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв Небесної сотні означає, що з Меморіалом все гаразд. Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це не правильно. У будь-якій країні намагаються максимально зберегти деталі місць героічних подій, а у нас ... міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени", - заявив Луценко.

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