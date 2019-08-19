Труханов: Серед загиблих у "Токіо Стар" – кияни, дніпрянин і австралійка

Джерело: "Думская".

Уже упізнано тіла шістьох із дев'яти загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар".

Міський голова Одеси Геннадій Труханов на апаратній нараді в мерії повідомив, що серед них п'ять українців: два жителі Одеської області, двоє киян і житель Дніпра.

Крім того, загинула громадянка Австралійського Союзу.

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