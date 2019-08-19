Труханов: Серед загиблих у "Токіо Стар" – кияни, дніпрянин і австралійка

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Понеділок, 19 серпня 2019, 12:25

Джерело: "Думская".

Уже упізнано тіла шістьох із дев'яти загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар".

Міський голова Одеси Геннадій Труханов на апаратній нараді в мерії повідомив, що серед них п'ять українців: два жителі Одеської області, двоє киян і житель Дніпра.

Крім того, загинула громадянка Австралійського Союзу.

Передісторія:

  • Уночі 17 серпня в одеському готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Тоді евакуювали 136 осіб.
  • Спершу повідомлялося про 8 загиблих і 10 госпіталізованих, згодом кількість жертв зросла до 9-ти. Повідомлялося, що серед постраждалих – двоє іноземців та одна дитина.
  • Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства уже відкинула.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали.

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Теми: пожежа Одеська область


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