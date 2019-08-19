Труханов: Серед загиблих у "Токіо Стар" – кияни, дніпрянин і австралійка
Понеділок, 19 серпня 2019, 12:25
Джерело: "Думская".
Уже упізнано тіла шістьох із дев'яти загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар".
Міський голова Одеси Геннадій Труханов на апаратній нараді в мерії повідомив, що серед них п'ять українців: два жителі Одеської області, двоє киян і житель Дніпра.
Крім того, загинула громадянка Австралійського Союзу.
Передісторія:
- Уночі 17 серпня в одеському готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Тоді евакуювали 136 осіб.
- Спершу повідомлялося про 8 загиблих і 10 госпіталізованих, згодом кількість жертв зросла до 9-ти. Повідомлялося, що серед постраждалих – двоє іноземців та одна дитина.
- Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства уже відкинула.
- Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали.