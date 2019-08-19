Труханов: Среди погибших в "Токио Стар" – киевляне, днепрянин и австралийка
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Понедельник, 19 августа 2019, 12:25
Источник: "Думская".
Уже опознаны тела шестерых из девяти погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар".
Городской глава Одессы Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра.
Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.
Всего пожар, произошедший 17 августа, забрал 9 человеческих жизней, в том числе одного ребенка.
10 человек после пожара попалив больницы, собщала ГСЧС.
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