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Труханов: Среди погибших в "Токио Стар" – киевляне, днепрянин и австралийка

Понедельник, 19 августа 2019, 12:25

Источник: "Думская".

Уже опознаны тела шестерых из девяти погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар".

Городской глава Одессы Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра.

Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа в одесской гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Тогда эвакуировали 136 человек.
  • Сначала сообщалось о 8 погибших и 10 госпитализированных, позже количество жертв возросло до 9-ти. Сообщалось, что среди пострадавших – двое иностранцев и один ребенок.
  • Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства уже отвергла.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали.

Темы: пожарОдесская область
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