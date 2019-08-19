Труханов: Среди погибших в "Токио Стар" – киевляне, днепрянин и австралийка
Понедельник, 19 августа 2019, 12:25
Источник: "Думская".
Уже опознаны тела шестерых из девяти погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар".
Городской глава Одессы Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра.
Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.
Предыстория:
- Ночью 17 августа в одесской гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Тогда эвакуировали 136 человек.
- Сначала сообщалось о 8 погибших и 10 госпитализированных, позже количество жертв возросло до 9-ти. Сообщалось, что среди пострадавших – двое иностранцев и один ребенок.
- Полиция рассматривала три версии пожара в гостинице "Токио Стар", но версию поджога с целью сокрытия убийства уже отвергла.
- Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали.