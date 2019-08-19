Труханов: Среди погибших в "Токио Стар" – киевляне, днепрянин и австралийка

Источник: "Думская".

Уже опознаны тела шестерых из девяти погибших при пожаре в одесском отеле "Токио Стар".

Городской глава Одессы Геннадий Труханов на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра.

Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза.

Всего пожар, произошедший 17 августа, забрал 9 человеческих жизней, в том числе одного ребенка.

10 человек после пожара попалив больницы, собщала ГСЧС.