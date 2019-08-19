Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

Джерело: заява президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Ізраїлю визнати Голодомор.

Зеленський дослівно: "Я звернувся до ізраїльської сторони з закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу".

"Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії: Голодомор і Голокост, Другу світову війну і тоталітарний радянський режим. Сьогодні ми з паном Нетяньягу відвідаємо Бабин Яр і вшануємо жертв масових розстрілів та Голокосту. Це гіркі моменти нашої спільно історії, що повинні об’єднувати нас".

Деталі: Зеленський подякував Нетаньягу за результативний діалог і плідну зустріч. Він також висловив сподівання, що прем’єр Ізраїлю, який не був в Україні аж 20 років, відтепер навідуватиметься сюди частіше.

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