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Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:00

Джерело: заява президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Ізраїлю визнати Голодомор.

Зеленський дослівно: "Я звернувся до ізраїльської сторони з закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу".

"Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії: Голодомор і Голокост, Другу світову війну і тоталітарний радянський режим. Сьогодні ми з паном Нетяньягу відвідаємо Бабин Яр і вшануємо жертв масових розстрілів та Голокосту. Це гіркі моменти нашої спільно історії, що повинні об’єднувати нас".

Деталі: Зеленський подякував Нетаньягу за результативний діалог і плідну зустріч. Він також висловив сподівання, що прем’єр Ізраїлю, який не був в Україні аж 20 років, відтепер навідуватиметься сюди частіше.  

Передісторія: 

  • 23 країни світу уже визнали, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках був геноцидом українського народу, спричиненим радянським режимом під керівництвом Сталіна.
  • МЗС РФ відмовилося визнати Голодомор виключно геноцидом українців.
  • У листопаді 2018 року під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років президент Петро Порошенко заявив, що історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: голодоморгеноцидІзраїль
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