Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом

Источник: заявление президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Израиля признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов.

Зеленский дословно: "Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа".

"Наши народы совместно пережили все трагедии новейшей истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим. Сегодня мы с господином Нетяньяху посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых растрелов и Холокоста. Это горькие моменты нашей общей истории, которые должны объединять нас".

Детали: Зеленский поблагодарил Нетаньяху за результативный диалог и плодотворную встречу.

Он также выразил надежду, что премьер Израиля, который не был в Украине 20 лет, отныне будет наведываться сюда чаще.

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