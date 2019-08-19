Полторак каже, що пора чітко визначитися з парадом на День Незалежності

Джерело: інтерв’ю Армія.Inform міністра оборони Степана Полторака

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів на День Незалежності.

Дослівно: "У нас має бути чітке розуміння: проводити чи ні парад, на те є рішення Верховного головнокомандувача – президента України. Він із тим визначається у своєму указі. Цьогоріч вирішено не проводити парад – це його право, і таке рішення ми маємо виконувати…

І для того, аби не існувало навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якої нагоди проводити, з якою метою".

Деталі: Полторак запевнив, що фінансовий ресурс дозволяє виплатити премії військовим до Дня Незалежності і він підпише відповідний наказ про належні виплати, але про суми премій міністр промовчав.

Крім того, він заявив, що не має наразі політичних амбіцій, але додав, що не знає чим займеться після звільнення.

За словами Полторака, він готовий до цивілізованої передачі влади і навіть може консультувати нове керівництво Міноборони.

Чому це важливо: На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.

Військові паради у різних формах на День Незалежності відбувались починаючи з 2001 року. Іноді за участю військової техніки, іноді - без. У деякі роки Хрещатиком крокували лише військові музиканти.

Проте, лише президент-утікач Віктор Янукович повністю відмовився від проведення військових парадів у 2011-2013 роках. Таке рішення від аргументував наміром спрямувати кошти на соціальних захист населення.

П'ятий президент Петро Порошенко відновив проведення параду на День Незалежності. А минулорічний парад став найбільшим за роки незалежності. Участь в ньому вперше взяли жінки-військовослужбовці та армійська авіація.

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