Полторак говорит, что пора четко определиться с парадом на День Независимости
Источник: интервью Армия.Inform министра обороны Степана Полторак
Министр обороны Степан Полторак считает, что следует четко законодательно определить порядок проведения парадов на День Независимости.
Дословно: "У нас должно быть четкое понимание: проводить или нет парад, на то есть решение Верховного главнокомандующего - президента Украины. Он с тем определяется в своем указе. В этом году решено не проводить парад - это его право, и такое решение мы должны выполнять...
Для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью".
Детали: Полторак заверил, что финансовый ресурс позволяет выплатить премии военным ко Дню Независимости и он подпишет соответствующий приказ о надлежащие выплаты, но о суммах премий министр промолчал.
Кроме того, он заявил, что не имеет политических амбиций, но добавил, что не знает, чем займется после увольнения.
По словам Полторака, он готов к цивилизованной передачи власти и даже может консультировать новое руководство Минобороны.
Почему это важно: В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.
Военные парады в разных формах на День Независимости проходили, начиная с 2001 года. Иногда с участием военной техники, иногда - без. В некоторые годы по Крещатику шагали только военные музыканты.
Однако, только беглый президент Виктор Янукович полностьюотказался от проведения военных парадов в 2011-2013 годах. Такое решение он аргументировал намерением направить средства на социальную защиту населения.
Пятый президент Петр Порошенко возобновил проведение парада на День Независимости. А прошлогодний парад стал крупнейшим за годы независимости. Участие в нем впервые приняли женщины-военнослужащие и армейская авиация.
Предыстория:
- В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.
- Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".
- Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 году День Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
- В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа - чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
- Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.