Фігуранти "справи 2 травня" опинилися на волі

Джерело: LIGA.net із посиланням на прокуратуру Одеської області

Фігуранти справи про загибель людей в одеському Домі профсоюзів Сергій Долженков із позивним "Капітан Какао" і Євген Мефьодов, громадянин Росії, вийшли на волю під заставу.

Деталі: Рішення суду ще не оскаржували.

За словами депутата Верховної Ради восьмого скликання Олександра Білого, заставу вніс нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.

Що було раніше: 16 серпня Центральний суд Миколаєва не дозволив Скорику взяти підозрюваних на поруки і призначив за Долженкова та Мефьодова застави по 153 тисяч 680 гривень.

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