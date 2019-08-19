Фігуранти "справи 2 травня" опинилися на волі
Понеділок, 19 серпня 2019, 18:40
Джерело: LIGA.net із посиланням на прокуратуру Одеської області
Фігуранти справи про загибель людей в одеському Домі профсоюзів Сергій Долженков із позивним "Капітан Какао" і Євген Мефьодов, громадянин Росії, вийшли на волю під заставу.
Деталі: Рішення суду ще не оскаржували.
За словами депутата Верховної Ради восьмого скликання Олександра Білого, заставу вніс нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.
Що було раніше: 16 серпня Центральний суд Миколаєва не дозволив Скорику взяти підозрюваних на поруки і призначив за Долженкова та Мефьодова застави по 153 тисяч 680 гривень.
Передісторія:
- 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення під час мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку, і проросійськими активістами - з іншого.
- У хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.
- Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
- 24 листопада 2014 року прокурор ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи. 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.
- 18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.
- Того ж дня Долженкова і Мефьодова затримали за підозрою в скоєнні іншого злочину за ч.2 ст. 110 КК ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). Поліція повідомила їм про підозру в діях, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.
- Йдеться про автопробіг з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла, пропагуючи сепаратизм серед населення.