Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фігуранти "справи 2 травня" опинилися на волі

Понеділок, 19 серпня 2019, 18:40
Фігуранти справи 2 травня опинилися на волі

Джерело: LIGA.net із посиланням на прокуратуру Одеської області

Фігуранти справи про загибель людей в одеському Домі профсоюзів Сергій Долженков із позивним "Капітан Какао" і Євген Мефьодов, громадянин Росії, вийшли на волю під заставу.

Деталі: Рішення суду ще не оскаржували.

За словами депутата Верховної Ради восьмого скликання Олександра Білого, заставу вніс нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.

Що було раніше: 16 серпня Центральний суд Миколаєва не дозволив Скорику взяти підозрюваних на поруки і призначив за Долженкова та Мефьодова застави по 153 тисяч 680 гривень.

Передісторія:

  • 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення під час мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку, і проросійськими активістами - з іншого.
  • У хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.
  • Загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Найбільше людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
  • 24 листопада 2014 року прокурор ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи. 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.
  • 18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.
  • Того ж дня Долженкова і Мефьодова затримали за підозрою в скоєнні іншого злочину за ч.2 ст. 110 КК ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). Поліція повідомила їм про підозру в діях, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.
  • Йдеться про автопробіг з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла, пропагуючи сепаратизм серед населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: