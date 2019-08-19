Фигуранты "дела 2 мая" оказались на свободе

Источник: LIGA.net со ссылкой на прокуратуру Одесской области

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов Сергей Долженков с позывным "Капитан Какао" и Евгений Мефедов вышли на свободу под залог.

Детали: Решение суда еще не обжаловано.

По словам депутата Верховной Рады восьмого созыва Александра Белого, залог внес нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

Что было раньше: 16 августа Центральный суд Николаева не позволил Скорику взять подозреваемых на поруки и назначил за Долженкова и Мефедова залог по 153 тысяч 680 гривен.

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