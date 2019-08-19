Фигуранты "дела 2 мая" оказались на свободе

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Понедельник, 19 августа 2019, 18:40

Источник: LIGA.net со ссылкой на прокуратуру Одесской области 

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов Сергей Долженков с позывным "Капитан Какао" и Евгений Мефедов вышли на свободу под залог.

Детали: Решение суда еще не обжаловано.

По словам депутата Верховной Рады восьмого созыва Александра Белого, залог внес нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик. 

Что было раньше: 16 августа Центральный суд Николаева не позволил Скорику взять подозреваемых на поруки и назначил за Долженкова и Мефедова залог по 153 тысяч 680 гривен.

Предыстория: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки в ходе митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты евромайдан, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны, и пророссийскими активистами – с другой. 
  • В ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие. 
  • Погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. 
  • 24 ноября 2014 года прокурор ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека. 25 ноября акт направлен в Приморский райсуд Одессы. 
  • 18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) горсуда оправдала всех лиц, обвиняемых в массовых беспорядках
  • В тот же день Долженкова и Мефедова задержали по подозрению в совершении другого преступления по ч.2 ст. 110 УК ( "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Полиция сообщила им о подозрении в действиях, направленных на захват власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве. 
  • Речь идет об автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги, пропагандируя сепаратизм среди населения.

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Темы: Одесса Николаев


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