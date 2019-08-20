Військовим замість параду дадуть по тисячі гривень

Джерело: Facebook-сторінка Степана Полторака

Міністр оборони Степан Полторак підписав указ, за яким українські військові отримають по 1-2 тисячі гривень премії до Дня Незалежності.

Пряма мова: "Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень".

Чому це важливо: На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.

Передісторія: