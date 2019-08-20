Військовим замість параду дадуть по тисячі гривень
Вівторок, 20 серпня 2019, 10:23
Джерело: Facebook-сторінка Степана Полторака
Міністр оборони Степан Полторак підписав указ, за яким українські військові отримають по 1-2 тисячі гривень премії до Дня Незалежності.
Пряма мова: "Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході - по 2 тисячі гривень".
Чому це важливо: На початку липня Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад до Дня Незалежності, а зекономлені кошти спрямувати на премії для військових.
Передісторія:
- На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парадна День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій.
- Колишній президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
- Згодом глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що у 2019 році День Незалежності святкуватимуть у новому форматі: за його словами, відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво країни.
- За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня - ушанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
- Режисером заходу є колишній бізнес-партнер Зеленського Алан Бадоєв разом з хореографом Оленою Коляденко.
- Військові паради у різних формах на День Незалежності відбувались починаючи з 2001 року. Іноді за участю військової техніки, іноді – без. У деякі роки Хрещатиком крокували лише військові музиканти.
- Проте, лише президент-утікач Віктор Янукович повністю відмовивсявід проведення військових парадів у 2011-2013 роках. Таке рішення від аргументував наміром спрямувати кошти на соціальних захист населення.
- П'ятий президент Петро Порошенко відновив проведення параду на День Незалежності. А минулорічний парад став найбільшим за роки незалежності. Участь в ньому вперше взяли жінки-військовослужбовці та армійська авіація.
Українська правда