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Военным вместо парада дадут по тысяче гривен

Вторник, 20 августа 2019, 10:23
Военным вместо парада дадут по тысяче гривен

Источник: Facebook-страница Степана Полторака

Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Прямая речь: "Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен".

Почему это важно: В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.

Предыстория: 

  • Бывший президент Петр Порошенко назвал такое решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 годуДень Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
  • В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
  • Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.
  • Военные парады в разных формах на День Независимости проходили, начиная с 2001 года. Иногда с участием военной техники, иногда – без. В некоторые годы по Крещатику шагали только военные музыканты.
  • Однако, только беглый президент Виктор Янукович полностью отказался от проведения военных парадов в 2011-2013 годах. Такое решение он аргументировал намерением направить средства на социальную защиту населения.
  • Пятый президент Петр Порошенко возобновил проведение парада на День Независимости. А прошлогодний парад стал крупнейшим за годы независимости. Участие в нем впервые приняли женщины-военнослужащие и армейская авиация.

Украинская правда

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Темы: День НезависимостиВооруженные силыденьги
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