Военным вместо парада дадут по тысяче гривен

Источник: Facebook-страница Степана Полторака

Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Прямая речь: "Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен".

Почему это важно: В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.

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