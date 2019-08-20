Военным вместо парада дадут по тысяче гривен

5543 просмотра
Вторник, 20 августа 2019, 10:23

Источник: Facebook-страница Степана Полторака

Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Прямая речь: "Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен".

Почему это важно: В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.

Предыстория: 

  • Бывший президент Петр Порошенко назвал такое решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 годуДень Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
  • В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
  • Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.
  • Военные парады в разных формах на День Независимости проходили, начиная с 2001 года. Иногда с участием военной техники, иногда – без. В некоторые годы по Крещатику шагали только военные музыканты.
  • Однако, только беглый президент Виктор Янукович полностью отказался от проведения военных парадов в 2011-2013 годах. Такое решение он аргументировал намерением направить средства на социальную защиту населения.
  • Пятый президент Петр Порошенко возобновил проведение парада на День Независимости. А прошлогодний парад стал крупнейшим за годы независимости. Участие в нем впервые приняли женщины-военнослужащие и армейская авиация.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: День Независимости Вооруженные силы деньги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полторак говорит, что пора четко определиться с парадом на День Независимости 19 августа 2019, 17:12
У Зеленского уверяют, что бюджетников на День Независимости свозить не будут 17 августа 2019, 20:53
Укрзализныця пустит дополнительные поезда ко Дню Независимости 16 августа 2019, 13:56
Все новости
Главные новости
На должность в АМКУ метит дочь преподавателя Зеленского
США запустила крылатую ракету из Калифорнии
Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях.
Боевики дважды пускали БПЛА с гранатометом, есть раненый
Все новости
соцсети

Что делать, когда вы любите друзей, но вас бесит их очередное селфи за день

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

читай!

5 лучших книг по психологии, которые помогут побороть депрессию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів