Суд заочно арестовал министра доходов времен Януковиче

Источник: Генеральная прокуратура.

Печерский райсуд Киева заочно взял под стражу бывшего главу Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) Александра Клименко в производстве о незаконном возмещении НДС с участием фиктивных предприятий.

19 августа следственный судья удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

Детали. Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов) в правонарушениях по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УКУ.

"В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства... С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", – утверждает ГПУ.

С целью соблюдения прав подозреваемого и требований УПК Украины, суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Александр Клименко

Клименко подозревают в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий".

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