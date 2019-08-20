Захист від пожеж: із жовтня вимоги до безпеки у готелях будуть жорсткіші

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Вівторок, 20 серпня 2019, 14:24

Джерело: Мінрегіон.

Із 1 жовтня 2019 року набувають чинності нові державні будівельні норми щодо проектування готелів, які підвищують обов’язкові вимоги до пожежної безпеки.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе: "Безпека людей – це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Тому у нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них. Зокрема, вводимо можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій.

Норми почнуть діяти вже з жовтня".

 

Деталі. Відповідно до нових змін у будівельних нормах, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту".

Крім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН "Планування і забудова територій". Такий під’їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів.

У нових змінах в ДБН зберігаються вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.

Крім цього, допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівлях іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації.

До речі, цими ж змінами в готелях рекомендовано влаштовувати вхід лише за безконтактними картками, а в номерах готелів категорії *** та вище – додатково влаштовувати системи охоронної сигналізації.

Зміни у ДБН "Готелі" розробляло ПАТ "КиївЗНДІЕП". 

Нагадаємо:

  • У ніч на 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" в Одесі спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 9 осіб, серед яких українці та австралійка, а ще 10 людей госпіталізували (серед постраждалих - двоє іноземців та одна дитина).
  • У ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, у результаті загинули троє дітей, а до лікарні потрапили ще двоє неповнолітніх.

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Теми: будівництво пожежа


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