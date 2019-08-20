Захист від пожеж: із жовтня вимоги до безпеки у готелях будуть жорсткіші

Джерело: Мінрегіон.

Із 1 жовтня 2019 року набувають чинності нові державні будівельні норми щодо проектування готелів, які підвищують обов’язкові вимоги до пожежної безпеки.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе: "Безпека людей – це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Тому у нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них. Зокрема, вводимо можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій.

Норми почнуть діяти вже з жовтня".

Деталі. Відповідно до нових змін у будівельних нормах, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту".

Крім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН "Планування і забудова територій". Такий під’їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів.

У нових змінах в ДБН зберігаються вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.

Крім цього, допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівлях іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації.

До речі, цими ж змінами в готелях рекомендовано влаштовувати вхід лише за безконтактними картками, а в номерах готелів категорії *** та вище – додатково влаштовувати системи охоронної сигналізації.

Зміни у ДБН "Готелі" розробляло ПАТ "КиївЗНДІЕП".

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