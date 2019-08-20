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Защита от пожаров: с октября требования к безопасности в гостиницах ужесточатся

Вторник, 20 августа 2019, 14:24

Источник: Минрегион.

С 1 октября 2019 года вступают в силу новые государственные строительные нормы по проектированию гостиниц, которые повышают обязательные требования к пожарной безопасности.

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе: "Безопасность людей – это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них. В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

Нормы начнут действовать уже с октября".

 

Детали. Согласно новым изменениям в строительных нормах, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты".

Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц следует предусматривать в соответствии с ГСН "Планировка и застройка территорий". Такой подъезд также должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам.

В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимых при этом этажности и площади противопожарных отсеков.

Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданиях иного назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предусмотрении отдельных путей эвакуации.

К слову, этими же изменениями в гостиницах рекомендуется делать вход только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории *** и выше – дополнительно ставить системы охранной сигнализации.

Изменения в ГСН "Отели" разрабатывало ОАО "КиевЗНИИЭП".

Напомним:

  • В ночь на 17 августа в гостинице "Токио-Стар" в Одессе вспыхнул пожар, в результате которого погибли 9 человек, среди которых украинцы и австралийка, а еще 10 человек госпитализированы (среди пострадавших – двое иностранцев и один ребенок).
  • В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей, а в больницу попали еще двое несовершеннолетних.

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Темы: строительствопожар
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