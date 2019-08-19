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Поліція розкрила вік загиблих у готелі й повідомила одну підозру

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:57

Власнику згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному повідомили про підозру в порушенні вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Про це повідомляє поліція Одеської області, не називаючи імені власника,  

Чоловіка, якому інкримінують порушення за ст.270 ч.2 ККУ, затримали й вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. 

Наразі інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає.

Поліцейські поки що встановили особи шести загиблих.

Двоє з них – жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. та дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. та жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини та 73-річна громадянка Австралії.

Заходи для ідентифікації осіб ще трьох загиблих, серед яких одна дитина, тривають.

За результатами судово-медичного обстеження причина смерті усіх загиблих - отруєння продуктами горіння.

Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 

Передісторія:

  • У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
  • Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.

Теми: пожежаОдеська областьполіція
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