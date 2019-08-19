Поліція розкрила вік загиблих у готелі й повідомила одну підозру
Власнику згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному повідомили про підозру в порушенні вимог до пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Про це повідомляє поліція Одеської області, не називаючи імені власника,
Чоловіка, якому інкримінують порушення за ст.270 ч.2 ККУ, затримали й вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Наразі інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає.
Поліцейські поки що встановили особи шести загиблих.
Двоє з них – жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. та дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. та жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини та 73-річна громадянка Австралії.
Заходи для ідентифікації осіб ще трьох загиблих, серед яких одна дитина, тривають.
За результатами судово-медичного обстеження причина смерті усіх загиблих - отруєння продуктами горіння.
Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
- Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня.