Справа Майдану: суд викликав на допит Портнова, Кличка, Парубія, Луценка

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Вівторок, 20 серпня 2019, 15:19

Джерело: "Громадське"

Суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року дозволив викликати на допит публічних осіб, про яких клопотали адвокати колишніх беркутівців.

Дослівно: "Ці особи — міський голова Києва Віталій Кличко, генпрокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії ВР, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді Андрій Шевченко, радник екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов, глава МЗС часів Януковича Леонід Кожара, міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки".

Деталі: Також суд дозволив допитати дніпропетровський "Беркут" і керівний склад міліції станом на 20 лютого.

Відзначається, що суд дозволив допитати 15 людей на вибір захисту з 38 правоохоронців (колишні та чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій) та керівників миколаївського, одеського і чернігівського підрозділів "Беркуту".

Крім того, суд дозволив допитати працівників, які обслуговували спецтранспорт.

Передісторія: 

  • У грудні 2018-го у Генпрокуратурі повідомляли, що 33 підозрювані у справах Майдану продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.
  • У 2019 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило 66 виконавців, які підозрюються у вбивствах активістів на Майдані, з них 46 втекли в РФ, решта - під вартою.
  • 19 лютого начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування злочинів проти протестувальників на Майдані у 2013-2014 рр. не завершилося через відсутність підтримки керівництва України та правоохоронних органів.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що українська влада за 5 років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років.

Знати більше: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні

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Теми: суд Майдан допит Парубій Луценко


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