Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Майдану: суд викликав на допит Портнова, Кличка, Парубія, Луценка

Вівторок, 20 серпня 2019, 15:19

Джерело: "Громадське"

Суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року дозволив викликати на допит публічних осіб, про яких клопотали адвокати колишніх беркутівців.

Дослівно: "Ці особи — міський голова Києва Віталій Кличко, генпрокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії ВР, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді Андрій Шевченко, радник екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов, глава МЗС часів Януковича Леонід Кожара, міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки".

Деталі: Також суд дозволив допитати дніпропетровський "Беркут" і керівний склад міліції станом на 20 лютого.

Відзначається, що суд дозволив допитати 15 людей на вибір захисту з 38 правоохоронців (колишні та чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій) та керівників миколаївського, одеського і чернігівського підрозділів "Беркуту".

Крім того, суд дозволив допитати працівників, які обслуговували спецтранспорт.

Передісторія: 

  • У грудні 2018-го у Генпрокуратурі повідомляли, що 33 підозрювані у справах Майдану продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.
  • У 2019 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило 66 виконавців, які підозрюються у вбивствах активістів на Майдані, з них 46 втекли в РФ, решта - під вартою.
  • 19 лютого начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування злочинів проти протестувальників на Майдані у 2013-2014 рр. не завершилося через відсутність підтримки керівництва України та правоохоронних органів.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що українська влада за 5 років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років.

Знати більше: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні

"Українська правда" у Threads

Теми: судМайдандопитПарубійЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: