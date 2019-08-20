Дело Майдана: суд вызвал на допрос Портнова, Кличко, Парубия, Луценко

Источник: "Громадське"

Суд по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года в Киеве разрешил вызвать на допрос публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты бывших "беркутовцев".

Дословно: "Эти люди - мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии ВР, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, ныне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник экс -президента Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД Януковича Леонид Кожара, министр юстиции Януковича Елена Лукаш".

Детали: Также суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут" и руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля.

Отмечается, что суд разрешил допросить 15 человек на выбор защиты из 38 правоохранителей (бывшие и действующие, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений "Беркута".

Кроме того, суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

История вопроса:

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 удрали в РФ, остальные - под стражей.1

9 февраля начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за 5 лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.

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Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни