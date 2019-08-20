"Слуга народу" вирішила, кому і скільки місць дати в комітетах

Джерело: віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

Партія "Слуга народу" знехтувала рішенням першого засідання підготовчої групи і визначила на свій розсуд, скільки депутатів буде у кожному комітеті Верховної Ради.

У комітеті з євроінтеграції працюватимуть не більше семи нардепів.

Пряма мова: "Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що в комітеті з євроінтеграції має бути не не менше, а НЕ БІЛЬШЕ, ніж сім (!) людей.

Водночас у комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів".

Деталі: Інші фракції були здатні запропонувати в комітет із євроінтеграції більшу кількість депутатів. Однак його чисельність була встановлена відповідно до кількості від "Слуга народу" – чотири депутати.

У "Слузі народу" мають намір зберегти більшість у всіх без винятку комітетах. Це означає, що з 4 представниками СН у євроінтеграційному комітеті для інших фракції у ньому лишається лише 3 місця.

Депутатка Ірина Геращенко в коментарі "Європейській правді" заявила, що ідея СН була схвалена на рівні підгрупи, що веде підготовку фінального рішення. Втім, ухвалення цього проекту не підтверджують офіційно. Про нього відомо лише зі слів кількох нардепів.

Крім того, згідно з розподілом "Слугою народу" народних депутатів по комітетах, в шести з них у партії Святослава Вакарчука "Голос" немає жодного представника.

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