"Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах 

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе



Партия "Слуга народа" пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады.



В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи нардепов.

Прямая речь: "Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек.

В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов".

Детали: Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена ​​в соответствии с количеством от "Слуги народа" - 4 депутата.

В "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с 4 представителями СН в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко в комментарии "Европейской правде" заявила, что идея СН была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов.

Кроме того, согласно распределению "Слугой народа" народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука "Голос" нет ни одного представителя.

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