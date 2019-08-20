"Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах
Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Партия "Слуга народа" пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады.
В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи нардепов.
Прямая речь: "Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек.
В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов".
Детали: Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена в соответствии с количеством от "Слуги народа" - 4 депутата.
В "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с 4 представителями СН в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.
Депутат Ирина Геращенко в комментарии "Европейской правде" заявила, что идея СН была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов.
Кроме того, согласно распределению "Слугой народа" народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука "Голос" нет ни одного представителя.
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Предыстория:
- 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31.
- Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
- 15 августа на заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов.
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