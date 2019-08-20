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"Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах 

Вторник, 20 августа 2019, 18:51

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 

Партия "Слуга народа" пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады.

В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи нардепов. 

Прямая речь: "Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек.

В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов".

 

Детали: Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена ​​в соответствии с количеством от "Слуги народа" - 4 депутата. 

В "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с 4 представителями СН в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко в комментарии "Европейской правде" заявила, что идея СН была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов. 

Кроме того, согласно распределению "Слугой народа" народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука "Голос" нет ни одного представителя.

Узнать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди 

Предыстория:

  • 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31. 
  • Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
  • 15 августа на заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов. 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народаевроинтеграция
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