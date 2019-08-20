"Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах 

4447 просмотров
Вторник, 20 августа 2019, 18:51

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 

Партия "Слуга народа" пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады.

В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи нардепов. 

Прямая речь: "Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек.

В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов".

 

Детали: Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена ​​в соответствии с количеством от "Слуги народа" - 4 депутата. 

В "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с 4 представителями СН в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко в комментарии "Европейской правде" заявила, что идея СН была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов. 

Кроме того, согласно распределению "Слугой народа" народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука "Голос" нет ни одного представителя.

Узнать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди 

Предыстория:

  • 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31. 
  • Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
  • 15 августа на заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Слуга народа евроинтеграция


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Голос" отказался от должности вице-спикера 20 августа 2019, 15:29
Герасимов рассказал, кому отдадут кресла спикера и вице-спикера Рады 20 августа 2019, 15:04
Гендиректор 1+1 ушел с должности, а бизнес передал в "слепой траст" 20 августа 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка
"Голос" отказался от должности вице-спикера
Гендиректор 1+1 ушел с должности, а бизнес передал в "слепой траст"
Стрельба в Голосеево: конфликтовали частные и муниципальные охранники
Все новости
читай!

Лучшие книги мира, или Что должен прочитать каждый

психология

4 советы для трудоголиков

соцсети

Что делать, когда вы любите друзей, но вас бесит их очередное селфи за день

Поиск по сайту
Архив
Весь архів