СИЗО с моряками принял передачи для пяти украинских политзаключенных
Источник: российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook, "Крым.Реалии"
Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.
Прямая речь: "Сногсшибательное из Лефортово. Поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек. Все передачи приняли...
Внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии".
Детали: Прямого подтверждения от администрации "Лефортово" пребывания в нем украинских политзаключенных нет.
Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе отказался комментировать информацию правозащитнице Ивлевой.
Почему это важно: В СИЗО содержатся лица еще не осужденные или в отношении которых не вынесен приговор.
В "Лефортово", в частности, находятся украинские пленные моряки, которых, согласно требованию Украины, удовлетворенному Трибуналом ООН 25 мая, уже должны были отпустить на свободу.
То что сразу пять известных украинских политзаключенных могли оказаться вместе с пленными моряками в "Лефортово" может свидетельствовать в пользу достижения определенных договоренностей между Россией и Украиной относительно обмена политзаключенными.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
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