Источник: российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook, "Крым.Реалии"

Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти украинских политзаключенных – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Прямая речь: "Сногсшибательное из Лефортово. Поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек. Все передачи приняли...

Внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии".

Детали: Прямого подтверждения от администрации "Лефортово" пребывания в нем украинских политзаключенных нет.

Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе отказался комментировать информацию правозащитнице Ивлевой.

Почему это важно: В СИЗО содержатся лица не осужденные или приговор в отношении которых еще не вступил в силу.

В "Лефортово", в частности, находятся украинские пленные моряки, которых, согласно требованию Украины, удовлетворенному Трибуналом ООН 25 мая, уже должны были отпустить на свободу.

То что сразу пять известных украинских политзаключенных могли оказаться вместе с пленными моряками в "Лефортово" может свидетельствовать в пользу достижения определенных договоренностей между Россией и Украиной относительно обмена политзаключенными.

Напомним: