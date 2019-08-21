Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" обіцяють "багато ньюзів" на 29 серпня – цілодобово

Середа, 21 серпня 2019, 13:13

Джерело: коментар Давида Арахамії журналістам.

Давид Арахамія з партії "Слуга народу" прогнозує, що 29 серпня буде багато важливих новин – зокрема, стане відомий прем’єр-міністр.  

Чи говорив він про своє призначення на посаду голови фракції з президентом Володимиром Зеленським: "А навіщо? Це ж наша партія повинна голосувати.

Рекомендація вже була зроблена – і це буде вирішено на нашому партійному першому зібранні. Це буде 29-го, я вважаю. 28-го в нас, здається, буде якесь зібрання попередньо – перед тим, як ми будемо голосувати"..

Які рішення плануються 29 серпня: "Дуже цікаві. Я думаю, що журналістам треба готуватися 29-го працювати цілодобово. Купуйте "Red Bull", каву – і приходьте до Верховної Ради".

Коли дізнаємося прем’єра: "29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато… Багато буде ньюзів – ви не встигатимете їх постити".

Чи хтось залишиться у Кабміні з чинних членів уряду: "Хтось залишиться, хто – не можу сказати. Одна людина – сто відсотків… Всі мають шанси (залишитися), але одна людина точно"

Про командну роботу: "Країна має виходити з боргового стану і зростати. 7-8% ВВП на рік – це складно, майже неможливо, для цього потрібен командний effort (зусилля), щоб це зробити можливим".

Передісторія:

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадаКабінет міністрівпрем'єрАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: