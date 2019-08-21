У "Слузі народу" обіцяють "багато ньюзів" на 29 серпня – цілодобово
Джерело: коментар Давида Арахамії журналістам.
Давид Арахамія з партії "Слуга народу" прогнозує, що 29 серпня буде багато важливих новин – зокрема, стане відомий прем’єр-міністр.
Чи говорив він про своє призначення на посаду голови фракції з президентом Володимиром Зеленським: "А навіщо? Це ж наша партія повинна голосувати.
Рекомендація вже була зроблена – і це буде вирішено на нашому партійному першому зібранні. Це буде 29-го, я вважаю. 28-го в нас, здається, буде якесь зібрання попередньо – перед тим, як ми будемо голосувати"..
Які рішення плануються 29 серпня: "Дуже цікаві. Я думаю, що журналістам треба готуватися 29-го працювати цілодобово. Купуйте "Red Bull", каву – і приходьте до Верховної Ради".
Коли дізнаємося прем’єра: "29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато… Багато буде ньюзів – ви не встигатимете їх постити".
Чи хтось залишиться у Кабміні з чинних членів уряду: "Хтось залишиться, хто – не можу сказати. Одна людина – сто відсотків… Всі мають шанси (залишитися), але одна людина точно"
Про командну роботу: "Країна має виходити з боргового стану і зростати. 7-8% ВВП на рік – це складно, майже неможливо, для цього потрібен командний effort (зусилля), щоб це зробити можливим".
Передісторія:
- На 29 серпня призначено перше – врочисте – засідання Верховної Ради 9 скликання, у якій партія "Слуга народу" матиме моно більшість (254 мандати).
- Володимир Зеленський заявляв, що прем'єром має бути незалежна людина з економічною освітою, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером фракції. Президент вів переговори про це з декількома людьми.
- Джерела УП повідомляли, що на посаду керівника уряду є 4 кандидати: заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.
Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті
Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети