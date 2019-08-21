У "Слузі народу" обіцяють "багато ньюзів" на 29 серпня – цілодобово

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Середа, 21 серпня 2019, 13:13

Джерело: коментар Давида Арахамії журналістам.

Давид Арахамія з партії "Слуга народу" прогнозує, що 29 серпня буде багато важливих новин – зокрема, стане відомий прем’єр-міністр.  

Чи говорив він про своє призначення на посаду голови фракції з президентом Володимиром Зеленським: "А навіщо? Це ж наша партія повинна голосувати.

Рекомендація вже була зроблена – і це буде вирішено на нашому партійному першому зібранні. Це буде 29-го, я вважаю. 28-го в нас, здається, буде якесь зібрання попередньо – перед тим, як ми будемо голосувати"..

Які рішення плануються 29 серпня: "Дуже цікаві. Я думаю, що журналістам треба готуватися 29-го працювати цілодобово. Купуйте "Red Bull", каву – і приходьте до Верховної Ради".

Коли дізнаємося прем’єра: "29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато… Багато буде ньюзів – ви не встигатимете їх постити".

Чи хтось залишиться у Кабміні з чинних членів уряду: "Хтось залишиться, хто – не можу сказати. Одна людина – сто відсотків… Всі мають шанси (залишитися), але одна людина точно"

Про командну роботу: "Країна має виходити з боргового стану і зростати. 7-8% ВВП на рік – це складно, майже неможливо, для цього потрібен командний effort (зусилля), щоб це зробити можливим".

Передісторія:

Олена Рощенко, УП

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Теми: Слуга народу Верховна Рада Кабінет міністрів прем'єр


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