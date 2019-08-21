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В "Слуге народа" обещают "много ньюзов" на 29 августа – круглосуточно

Среда, 21 августа 2019, 13:13

Источник: комментарий Давида Арахамия журналистам.

Давид Арахамия из партии "Слуга народа" прогнозирует, что 29 августа будет много важных новостей – в частности, станет известен премьер-министр.

Говорил ли он о своем назначении на должность главы фракции с президентом Владимиром Зеленским: "А зачем? Это же наша партия должна голосовать.

Рекомендация уже была сделана – и это будет решено на нашем партийном первом собрании. Это будет 29-го, я полагаю. 28-го, кажется, у нас будет какое-то собрание предварительно – перед тем, как мы будем голосовать".

Какие решения планируются 29 августа: "Очень интересные. Я думаю, что журналистам надо готовиться 29-го работать круглосуточно. Покупайте "Red Bull" и кофе – и приходите в Верховную Раду".

Когда узнаем премьера: "29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много... Много будет ньюзов – вы не будете успевать их постить".

Останется ли кто-то в Кабмине из действующих членов правительства: "Кто-то останется, кто – не могу сказать. Один человек – сто процентов... Все имеют шансы (остаться), но один человек точно".

О командной работе: "Страна должна выходить из долгового состояния и расти. 7-8% ВВП в год – это сложно, почти невозможно, для этого нужен командный effort (усилие), чтобы сделать это возможным".

Предыстория:

  • На 29 августа назначено первое – торжественное – заседание Верховной Рады 9 созыва, в которой партия "Слуга народа" будет иметь монобольшинство (254 мандата)
  • Владимир Зеленский заявлял, что премьером должен быть независимый человек с экономическим образованием, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции. Президент вел переговоры об этом с несколькими людьми.
  • Источники УП сообщали, что на должность руководителя правительства есть 4 кандидата: заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: Слуга народаВерховная РадаКабинет министровпремьерАрахамия
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