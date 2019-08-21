Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом

Джерело: коментар Давида Арахамії журналістам.

Давид Арахамія, обраний від "Слуги народу" до Верховної Ради, заявляє, що інші парламентські сили відмовляються пропонувати кандидатів у міністри.

За його словами, посади у парламенті буде розподілено між усіма партіями з дотриманням квотного принципу – а на членів Кабінету міністрів партійні квоти не поширюються.

Пряма мова: "В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк – зараз договорняки не потрібні країни, уряд може бути просто технократичним – не партійним, не політичним, а технократичним.

Коли я дзвоню представникам інших партій і кажу: "Ви можете надати свій list (список), для шорт-ліста нормальних кандидатів на міністрів?", – вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо". Це продержавницька позиція чи чисто політична спекуляція?

Я не хочу прізвища казати, але я кажу: якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть.

Це багато політичних сил роблять так. Якщо вони кажуть, що ми маємо нести стовідсоткову відповідальність – ми не хочемо з ними нічого погоджувати. Ми будемо нести політичну відповідальність. Правильно?".

Чи не виглядає як узурпація те, що "Слуга народу" зазіхає на більшість посад: "Якщо це виглядає як узурпація – то це точно демократична узурпація, бо це був вибір наших обранців. Це може виглядати як завгодно, але 60% – це те, що проголосували наші виборці".

Про Кабмін: "Весь уряд буде професійним, це будуть технократи.

Якщо в людини є трекрекорд і вона може це зробити – взагалі не важливо, яку партію він представляє. Як політична партія, яка несе майже стовідсоткову відповідальність, ми цю людину маємо призначити і дати їй можливість ефективно працювати, щоб держава й ВВП зростав. Отака рамка.

Забувайте політичні інтриги, скандали і розслідування. Нехай уряд працює. Це – виконавча влада, нехай виконує. А політичні розклади будуть у Верховній Раді".

За словами Арахамії, 29 серпня стане відоме ім'я нового прем'єр-міністра, а щонайменше один чинний член Кабміну може залишитися в новому уряді.

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