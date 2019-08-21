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Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом

Середа, 21 серпня 2019, 13:50
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом

Джерело: коментар Давида Арахамії журналістам.

Давид Арахамія, обраний від "Слуги народу" до Верховної Ради, заявляє, що інші парламентські сили відмовляються пропонувати кандидатів у міністри.  

За його словами, посади у парламенті буде розподілено між усіма партіями з дотриманням квотного принципу – а на членів Кабінету міністрів партійні квоти не поширюються.

Пряма мова: "В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк – зараз договорняки не потрібні країни, уряд може бути просто технократичним – не партійним, не політичним, а технократичним.

Коли я дзвоню представникам інших партій і кажу: "Ви можете надати свій list (список), для шорт-ліста нормальних кандидатів на міністрів?", – вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо". Це продержавницька позиція чи чисто політична спекуляція?

Я не хочу прізвища казати, але я кажу: якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть.

Це багато політичних сил роблять так. Якщо вони кажуть, що ми маємо нести стовідсоткову відповідальність – ми не хочемо з ними нічого погоджувати. Ми будемо нести політичну відповідальність. Правильно?".

Чи не виглядає як узурпація те, що "Слуга народу" зазіхає на більшість посад: "Якщо це виглядає як узурпація – то це точно демократична узурпація, бо це був вибір наших обранців. Це може виглядати як завгодно, але 60% – це те, що проголосували наші виборці".

Про Кабмін: "Весь уряд буде професійним, це будуть технократи.

Якщо в людини є трекрекорд і вона може це зробити – взагалі не важливо, яку партію він представляє. Як політична партія, яка несе майже стовідсоткову відповідальність, ми цю людину маємо призначити і дати їй можливість ефективно працювати, щоб держава й ВВП зростав. Отака рамка.

Забувайте політичні інтриги, скандали і розслідування. Нехай уряд працює. Це – виконавча влада, нехай виконує. А політичні розклади будуть у Верховній Раді".

За словами Арахамії, 29 серпня стане відоме ім'я нового прем'єр-міністра, а щонайменше один чинний член Кабміну може залишитися в новому уряді.

Знати більше: Зе!прем'єр. Кого Зеленський запропонує призначити прем'єром

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Передісторія:

  • На 29 серпня призначено перше – врочисте – засідання Верховної Ради 9 скликання, у якій партія "Слуга народу" матиме моно більшість (254 мандати).
  • Володимир Зеленський заявляв, що прем'єром має бути незалежна людина з економічною освітою, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером фракції. Президент вів переговори про це з декількома людьми.
  • За даними УП, на посаду керівника уряду було 4 кандидати: заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Олена Рощенко, УП
Теми: Слуга народуКабінет міністрівВерховна Рада
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