Арахамия говорит, что другие партии самоустранились от Кабмина: Пусть идут лесом

4561 просмотр
Среда, 21 августа 2019, 13:50

Источник: комментарий Давида Арахамия журналистам.

Давид Арахамия, избранный от "Слуги народа" в Верховную Раду, заявляет, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры.

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

Прямая речь: "В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк – сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим – не партийным, не политическим, а технократическим.

Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?

Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут.

Это многие политические силы делают так. Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – ми не хотим с ними нечего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?".

Не выглядит ли как узурпация то, что "Слуга народа" претендует на большинство должностей: "Если это выглядит как узурпация – это точно демократическая узурпация, потому что это был выбор наших избранников. Это может выглядеть как угодно, но 60% – это то, проголосовали наши избиратели".

О Кабмине: "Все правительство будет профессиональным, это будут технократы".

По словам Арахамия, 29 августа станет известно имя нового премьер-министра, а по меньшей мере один действующий член Кабмина может остаться в новом правительстве.

29 августа состоится торжественное первое заседание Верховной Рады 9 созыва,

Знать больше Рада 9.0: все о первом заседании, нового спикере, фракциях и комитетах

Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Кабинет министров Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
В "Слуге народа" обещают "много ньюзов" на 29 августа – круглосуточно 21 августа 2019, 13:13
"Слуга народа" объяснила, по какому принципу делит комитеты 21 августа 2019, 11:25
"Слуга народа" хочет отправить другие фракции на галерку 20 августа 2019, 19:58
Все новости
Главные новости
Арахамия говорит, что другие партии самоустранились от Кабмина: Пусть идут лесом
Супрун: Если бы был шанс продолжить реформу – все бы остались
НАБУ закрыло производство по "Кинокварталу" Зеленского
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Все новости
советы

26 минут и с кофе: как спать днем, чтобы просыпаться бодрым

здоровье

Сердце в опасности: 6 симптомов, на которые советует обращать внимание кардиолог

мандри

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів