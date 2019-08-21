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Арахамия говорит, что другие партии самоустранились от Кабмина: Пусть идут лесом

Среда, 21 августа 2019, 13:50
Арахамия говорит, что другие партии самоустранились от Кабмина: Пусть идут лесом

Источник: комментарий Давида Арахамия журналистам.

Давид Арахамия, избранный от "Слуги народа" в Верховную Раду, заявляет, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры.

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

Прямая речь: "В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк – сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим – не партийным, не политическим, а технократическим.

Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?

Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут.

Это многие политические силы делают так. Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – ми не хотим с ними нечего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?".

Не выглядит ли как узурпация то, что "Слуга народа" претендует на большинство должностей: "Если это выглядит как узурпация – это точно демократическая узурпация, потому что это был выбор наших избранников. Это может выглядеть как угодно, но 60% – это то, проголосовали наши избиратели".

О Кабмине: "Все правительство будет профессиональным, это будут технократы.

Если у человека есть трекрекорд и он может это сделать – вообще не важно, какую партию он представляет. Как политическая партия, которая несет почти стопроцентную ответственность, мы этого человека должны назначить и дать ему возможность эффективно работать, чтобы государство и ВВП рос. Такая рамка.

Забывайте политические интриги, скандалы и расследования. Пусть правительство работает. Это – исполнительная власть, пусть выполняет. А политические расклады будут в Верховной Раде"

По словам Арахамия, 29 августа станет известно имя нового премьер-министра, а по меньшей мере один действующий член Кабмина может остаться в новом правительстве.

Знать больше: Зе!премьер. Кого Зеленский предложит назначить премьером

Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Предыстория:

  • На 29 августа назначено первое – торжественное – заседание Верховной Рады 9 созыва, в которой партия "Слуга народа" будет иметь монобольшинство (254 мандата)
  • Владимир Зеленский заявлял, что премьером должен быть независимый человек с экономическим образованием, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции. Президент вел переговоры об этом с несколькими людьми.
  • По данным УП, на должность руководителя правительства было 4 кандидата: заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаКабинет министровВерховная Рада
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