Арахамия говорит, что другие партии самоустранились от Кабмина: Пусть идут лесом

Источник: комментарий Давида Арахамия журналистам.

Давид Арахамия, избранный от "Слуги народа" в Верховную Раду, заявляет, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры.

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми партиями с соблюдением квотного принципа – а на членов Кабинета министров партийные квоты не распространяются.

Прямая речь: "В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк – сейчас договорняки не нужны стране, правительство может быть просто технократическим – не партийным, не политическим, а технократическим.

Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой list (список), для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?", – они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?

Я не хочу имена говорить, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут.

Это многие политические силы делают так. Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – ми не хотим с ними нечего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?".

Не выглядит ли как узурпация то, что "Слуга народа" претендует на большинство должностей: "Если это выглядит как узурпация – это точно демократическая узурпация, потому что это был выбор наших избранников. Это может выглядеть как угодно, но 60% – это то, проголосовали наши избиратели".

О Кабмине: "Все правительство будет профессиональным, это будут технократы".

По словам Арахамия, 29 августа станет известно имя нового премьер-министра, а по меньшей мере один действующий член Кабмина может остаться в новом правительстве.

29 августа состоится торжественное первое заседание Верховной Рады 9 созыва,

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