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Кернес: Харків кричить "ні" наркоманії

Середа, 21 серпня 2019, 14:16

Джерело: Харківська міська рада 

У Харкові будуть боротись із наркоманією: виділять кошти на інформаційні кампанії та створять карту всіх "закладок" та інтернет-адрес, де розповсюджують заборонені речовини. 

Деталі: 21 серпня на засіданні Харківської міської ради депутати затвердили програму з протидії наркоманії. За словами міського голови Геннадія Кернеса, програма має на меті профілактику та запобігання вживання наркотиків серед молоді. 

У рамках програми плануються роз’яснювальні роботи у навчальних закладах, інформаційні кампанії у ЗМІ, транспорті. Також планують виділити додаткове фінансування заходів Нацполіції, спрямованих на боротьбу із торгівлею наркотиками. 

Пряма мова Кернеса:  "Сьогодні наше місто кричить "ні" наркоманії. Це нова програма, ...яка фінансуватиметься з місцевого бюджету для того, щоб ми могли надавати допомогу всім, хто хоче кинути цю заразу. 

Ми створимо карту всіх закладок та інтернет-адрес, які намальовані на фасадах будівель по місту, щоб у подальшому для тих, хто цим займається, це було як "мінне поле".

Що відбулося раніше: Мер Харкова підтвердив, що місто "тоне" в наркотиках і закликав поліцію посилити боротьбу з наркотрафіком.

Українська правда
Теми: ХарківКернес
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