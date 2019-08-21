Кернес: Харків кричить "ні" наркоманії

Джерело: Харківська міська рада

У Харкові будуть боротись із наркоманією: виділять кошти на інформаційні кампанії та створять карту всіх "закладок" та інтернет-адрес, де розповсюджують заборонені речовини.

Деталі: 21 серпня на засіданні Харківської міської ради депутати затвердили програму з протидії наркоманії. За словами міського голови Геннадія Кернеса, програма має на меті профілактику та запобігання вживання наркотиків серед молоді.

У рамках програми плануються роз’яснювальні роботи у навчальних закладах, інформаційні кампанії у ЗМІ, транспорті. Також планують виділити додаткове фінансування заходів Нацполіції, спрямованих на боротьбу із торгівлею наркотиками.

Пряма мова Кернеса: "Сьогодні наше місто кричить "ні" наркоманії. Це нова програма, ...яка фінансуватиметься з місцевого бюджету для того, щоб ми могли надавати допомогу всім, хто хоче кинути цю заразу.

Ми створимо карту всіх закладок та інтернет-адрес, які намальовані на фасадах будівель по місту, щоб у подальшому для тих, хто цим займається, це було як "мінне поле".

Що відбулося раніше: Мер Харкова підтвердив, що місто "тоне" в наркотиках і закликав поліцію посилити боротьбу з наркотрафіком.