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Кернес: Харьков кричит "нет" наркомании

Среда, 21 августа 2019, 14:16

Источник: Харьковский городской совет

В Харькове будут бороться с наркоманией: выделят средства на информационные кампании и создадут карту всех "закладок" и интернет-адресов, где распространяют запрещенные вещества.

Детали: 21 августа на заседании Харьковского городского совета депутаты утвердили программу по противодействию наркомании. По словам мэра Геннадия Кернеса, цель программы - профилактика и предотвращение употребления наркотиков среди молодежи.

В рамках программы планируются разъяснительные работы в учебных заведениях, информационные кампании в СМИ, транспорте. Также власти собираются выделить дополнительное финансирование мероприятий Нацполиции, направленных на борьбу с торговлей наркотиками.

Прямая речь Кернеса: "Сегодня наш город кричит "нет" наркомании. Это новая программа... которая будет финансироваться из местного бюджета для того, чтобы мы могли оказывать помощь всем, кто хочет бросить эту заразу.

Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как "минное поле".

Что произошло ранее: Мэр Харькова подтвердил, что город "тонет" в наркотиках и призвал полицию усилить борьбу с наркотрафиком.

Украинская правда

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Темы: ХарьковКернес
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