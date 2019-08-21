Луценко розповів, як "Квартал" зробив приємність йому у в’язниці

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Середа, 21 серпня 2019, 16:29

Джерело: інтерв’ю Юрія Луценка "Цензор.нет"

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що коли він знаходився у в’язниці, студія "95 Квартал" нинішнього президента Володимира Зеленського дуже компліментарно висловлювався про нього.

Пряма мова: "Я пам’ятаю, була сценка, де Пшонка (колишній генпрокурор Віктор Пшонка – УП) мене арештовував, а я перевдягався у його шинель і його арештовував. Женя Кошовий (актор "95 Кварталу" – УП) демонстрував у камеру годинник, який я йому подарував, щоб я посміхнувся в своїй камері. Це було приємно. Щось таке приємне було".

"В "Лук’яні" (Лук’янівське СІЗО – УП) 2 роки ніяких дзвінків або побачень не надавали. А в колонії у мене вже була можливість дзвонити в день до півгодини на добу. Якось подзвонив Зеленському. Він спочатку не повірив, а потім каже: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "я уже посидел, спасибо".

Деталі: Луценко також каже, що коли після звільнення зустрівся з Зеленським, висловив коміку несприйняття щодо "кварталівського" мультсеріалу "Сказочная Русь".

Генпрокурора образили сюжети навколо Юлії Тимошенко, бо він вважає, що неприйнятно "жартувати так сально" про жінку-політика, яка сидить у тюрмі.

За словам Луценка, Зеленський відповів, що "це такий бізнес, людям подобається".

Історія питання: 

  • Після перемоги Зеленського на виборах, у його команді заявляли, що Луценко має залишити свій пост.
  • Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Генпрокурор говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У липні Зеленський повідомляв, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

Українська правда

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