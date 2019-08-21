Луценко рассказал, как "Квартал" сделал приятность ему в тюрьме
Источник: интервью Юрия Луценко "Цензор.нет"
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что когда он находился в тюрьме, студия "95 Квартал" нынешнего президента Владимира Зеленского очень комплиментарно высказывался о нем.
Прямая речь: "Я помню, была сценка, где Пшонка (бывший генпрокурор Виктор Пшонка – УП) меня арестовывал, а я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой (актер "95 Квартарла" – УП) демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было".
"В "Лукьяне"(Лукьяновское СИЗО – УП) 2 года никаких звонков или свиданий не предоставляли. А в колонии у меня уже была возможность звонить в день до получаса в сутки. Как-то позвонил Зеленскому. Он сначала не поверил, а потом говорит: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "я уже посидели, спасибо".
Детали: Луценко также говорит, что когда после освобождения встретился с Зеленским, выразил комику неприятие относительно "кварталовского" мультсериала "Сказочная Русь".
Генпрокурора обидели сюжеты вокруг Юлии Тимошенко, потому что он считает, что неприемлемо "шутить так сально" о женщине-политике, которая сидит в тюрьме.
По словам Луценко, Зеленский ответил, что "это такой бизнес, людям нравится".
История вопроса:
- После победы Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что Луценко должен покинуть свой пост.
- Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
- Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
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