Едема Бекирова направлено на обследование, его могут перевести на домашний арест - адвокат

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Четверг, 22 августа 2019, 00:42

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО №1 оккупированного Симферополя, вероятно, переведут под домашний арест по итогам медицинского обследования.

Об этом сообщают адвокаты обвиняемого Алексей Ладин и Ислям Велиляев, передает Крым.Реалии.

"Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, то приобщили свое, независимое, медицинское заключение. В нем сказано, что у Бекирова - болезнь в области неврологии, препятствующая его пребыванию в СИЗО",- рассказал Ладин.

Адвокаты надеются, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут заключение о невозможности удержания Бекирова в СИЗО.

Другой адвокат Бекирова - Велиляев также надеется на смену меры пресечения для политзаключенного.

"Я надеюсь, что с учетом той болезни в области неврологии, которая у него есть, будет принято решение, что он не может находиться в СИЗО. В дальнейшем на первом же судебном заседании защиту или прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Бекирова на домашний арест", – пояснил адвокат.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, 27 августа Бекирова должны перевести в "Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней".

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

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Темы: Крым Росcия


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