СМИ: Джулиани встречался с человеком Зеленского и копал под Байдена

Адвокат президента США Рудольф Джулиани за последние несколько недель разговаривал по телефону и проводил встречу в Мадриде с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Как сообщает "The New York Times", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.

Один вопрос касался того, пытались ли украинские чиновники во время выборов президента США в 2016 году навредить кампании Дональда Трампа (очевидно, речь о деле Пола Манафорта и "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича).

Второй – было ли что-то несоответствующее по перекрытию дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена-младшего в Украине и роли его сына в украинской газовой компании.

При этом Джулиани отмечал, что действует как частное лицо и Трамп не направлял его.

Издание считает, что ситуация в Вашингтоне является испытанием для Зеленского.

Несколько чиновников, которые занимаются внешней политикой в ​​США и Украине, анонимно обвинили Джулиани в усложнении усилий по организации визита Зеленского в Белый дом и в создании мнения, что такая встреча зависит от упомянутых расследований в Украине.

"Я не могу реально оценить, вредит или помогает мое вмешательство. Я не вижу, как адвокация по расследованию двух вероятных преступлений оказывает большое давление на них, кроме того, чтобы делать правильное дело", – заявил Джулиани NYT во вторник.

Он сказал, что "настойчиво призывал" Ермака "просто расследовать проклятые вещи". И что после разговоров с ним "достаточно уверен, что они (в Украине) собираются расследовать это".

Сам Ермак в интервью в этом месяце заявлял, что обсуждал с Джулиани как возможную встречу глав государства, так и расследования, – но они не обсуждали связи между этими вещами.

"Его (Джулиани) интересовало, чтобы новое украинское правительство открыто расследовало все эти дела", – сказал Ермак.

В прошлом месяце Ермак ездил в Вашингтон. По его словам, он сообщил и Джулиани, и представителям Конгресса, что новая власть должна справедливо расследовать возможные преступления, но решений придется подождать, пока Верховная Рада утвердит нового генпрокурора.

Джулиани уверял, что он ознакомил чиновников Госдепа о своих контактах с украинской стороной – и спецпредставитель США Курт Волкер также в курсе. Однако Белый дом вопрос о действиях Джулиани передал Госдепартаменту, а тот не ответил на запрос NYT.

Депутат Сергей Лещенко написал в Telegram, что цель Джулиани – заставить Зеленского расследовать дело газодобывающей компании Николая Злочевского "Burisma" и выплат, которые делали сыну экс-вице-президента США Хантеру Байдену.

По его информации, "Трамп хочет выменять аудиенцию Зеленскому взамен на дело Байдена, чтобы использовать это на выборах в Америке".

По данным NYT, Трамп и Зеленский могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке в кулуарах встречи ООН или в Польше на мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны.

Напомним: