СМИ: Джулиани встречался с человеком Зеленского и копал под Байдена
Адвокат президента США Рудольф Джулиани за последние несколько недель разговаривал по телефону и проводил встречу в Мадриде с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщает "The New York Times", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.
Один вопрос касался того, пытались ли украинские чиновники во время выборов президента США в 2016 году навредить кампании Дональда Трампа (очевидно, речь о деле Пола Манафорта и "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича).
Второй – было ли что-то несоответствующее по перекрытию дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Р. Байдена-младшего в Украине и роли его сына в украинской газовой компании.
При этом Джулиани отмечал, что действует как частное лицо и Трамп не направлял его.
Издание считает, что ситуация в Вашингтоне является испытанием для Зеленского.
Несколько чиновников, которые занимаются внешней политикой в США и Украине, анонимно обвинили Джулиани в усложнении усилий по организации визита Зеленского в Белый дом и в создании мнения, что такая встреча зависит от упомянутых расследований в Украине.
"Я не могу реально оценить, вредит или помогает мое вмешательство. Я не вижу, как адвокация по расследованию двух вероятных преступлений оказывает большое давление на них, кроме того, чтобы делать правильное дело", – заявил Джулиани NYT во вторник.
Он сказал, что "настойчиво призывал" Ермака "просто расследовать проклятые вещи". И что после разговоров с ним "достаточно уверен, что они (в Украине) собираются расследовать это".
Сам Ермак в интервью в этом месяце заявлял, что обсуждал с Джулиани как возможную встречу глав государства, так и расследования, – но они не обсуждали связи между этими вещами.
"Его (Джулиани) интересовало, чтобы новое украинское правительство открыто расследовало все эти дела", – сказал Ермак.
В прошлом месяце Ермак ездил в Вашингтон. По его словам, он сообщил и Джулиани, и представителям Конгресса, что новая власть должна справедливо расследовать возможные преступления, но решений придется подождать, пока Верховная Рада утвердит нового генпрокурора.
Джулиани уверял, что он ознакомил чиновников Госдепа о своих контактах с украинской стороной – и спецпредставитель США Курт Волкер также в курсе. Однако Белый дом вопрос о действиях Джулиани передал Госдепартаменту, а тот не ответил на запрос NYT.
Депутат Сергей Лещенко написал в Telegram, что цель Джулиани – заставить Зеленского расследовать дело газодобывающей компании Николая Злочевского "Burisma" и выплат, которые делали сыну экс-вице-президента США Хантеру Байдену.
По его информации, "Трамп хочет выменять аудиенцию Зеленскому взамен на дело Байдена, чтобы использовать это на выборах в Америке".
По данным NYT, Трамп и Зеленский могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке в кулуарах встречи ООН или в Польше на мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны.
Напомним:
- В 2020 году в США состоятся очередные выборы президента.
- На выборах 2016 года разразился скандал из-за незадекларированных доходов главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта от услуг, предоставляемых украинской "Партии регионов". В 2019 году Манафорта осудили.
- Расследователи OCCRP также установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.
- В мае 2019 года адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским из-за якобы наличия в его окружении врагов действующего президента США.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".