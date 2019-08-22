Геращенко розповіла, які комітети хоче очолити "Євросолідарність"

Джерело: сторінка нардепа Ірини Геращенко у Facebook

Фракція парламенту нового скликання "Європейська солідарність" претендуватиме на контролюючі комітети у Верховній Раді.

Пряма мова Ірини Геращенко: "Європейська солідарність", як опозиційна політична сила, претендує на голів комітетів, які традиційно очолює опозиція, які мають контролюючі функції".

Деталі: Йдеться про комітет з питань регламенту і свободи слова. Також, за її словами, "Європейська солідарність" вважає найкращим керівником комітету з нацбезпеки свого представника - Михайла Забродського.

Геращенко додала, що фракція "ЄС", як опозиція, претендуватиме і на посаду віце-спікера Верховної Ради, про що вона поінформувала у четвер колег від інших політичних сил під час засідання робочої підгрупи.

Що відбулося раніше: Обраний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич повідомив, що "Слуга народу" пропонувала посаду віце-спікера ОПЗЖ і "Європейській солідарності". У політсилах зазначили, що визначатимуться з цього питання.

Водночас представник ВО "Батьківщина" Андрій Кожем’які повідомив, що політсила висунула власну кандидатуру на посаду віце-спікера парламенту, однак прізвище не назвав.

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