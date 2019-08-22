Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко рассказала, какие комитеты хочет возглавить "Евросолидарность"

Четверг, 22 августа 2019, 17:35

Источник: страница нардепа Ирины Геращенко в Facebook

Фракция парламента нового созыва "Европейская солидарность" будет претендовать на контролирующие комитеты в Раде.

Прямая речь Ирины Геращенко: "Европейская солидарность", как оппозиционная политическая сила, претендует на председателей комитетов, которые традиционно возглавляет оппозиция, которые имеют контролирующие функции".

Детали: Речь идет о комитете по вопросам регламента и свободы слова. Также, по ее словам, "Европейская солидарность" считает лучшим руководителем комитета по нацбезопасности своего представителя - Михаила Забродского.

Геращенко добавила, что фракция "ЕС", как оппозиция, будет претендовать и на должность вице-спикера Верховной Рады, о чем она сообщила в четверг коллегам от других политических сил во время заседания рабочей подгруппы.

Что произошло ранее: Избранный народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич сообщил, что партия "Слуга народа" предлагала должность вице-спикера ОПЗЖ и "Европейской солидарности". В политсиле отметили, что будут определяться по этому вопросу.

В то же время представитель ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин сообщил, что политсила выдвинула собственную кандидатуру на должность вице-спикера парламента, однако фамилию не назвал.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте.

Предыстория:

  • 20 августа стало известно, что должности спикера и первого вице-спикера в новой Раде получат нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано на 29 августа.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: