Геращенко рассказала, какие комитеты хочет возглавить "Евросолидарность"

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Четверг, 22 августа 2019, 17:35

Источник: страница нардепа Ирины Геращенко в Facebook

Фракция парламента нового созыва "Европейская солидарность" будет претендовать на контролирующие комитеты в Раде.

Прямая речь Ирины Геращенко: "Европейская солидарность", как оппозиционная политическая сила, претендует на председателей комитетов, которые традиционно возглавляет оппозиция, которые имеют контролирующие функции".

Детали: Речь идет о комитете по вопросам регламента и свободы слова. Также, по ее словам, "Европейская солидарность" считает лучшим руководителем комитета по нацбезопасности своего представителя - Михаила Забродского.

Геращенко добавила, что фракция "ЕС", как оппозиция, будет претендовать и на должность вице-спикера Верховной Рады, о чем она сообщила в четверг коллегам от других политических сил во время заседания рабочей подгруппы.

Что произошло ранее: Избранный народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич сообщил, что партия "Слуга народа" предлагала должность вице-спикера ОПЗЖ и "Европейской солидарности". В политсиле отметили, что будут определяться по этому вопросу.

В то же время представитель ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин сообщил, что политсила выдвинула собственную кандидатуру на должность вице-спикера парламента, однако фамилию не назвал.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте.

Предыстория:

  • 20 августа стало известно, что должности спикера и первого вице-спикера в новой Раде получат нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано на 29 августа.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Европейская солидарность


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