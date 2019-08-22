"Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віце-спікера

Джерело: депутат партії "Батьківщина" Андрій Кожем'якін, "Інтерфакс-Україна"

"Батьківщина" висунула члена своєї фракції на посаду віце-спікера Верховної Ради нового скликання.

Дослівно Кожем'якін: "Сьогодні, фракція "Батьківщина" висунула члена своєї фракції на посаду віце-спікера".

Деталі: У той же час, Кожем'якін не захотів назвати прізвище кандидата на цей пост. За його словами, якщо кандидатура буде затверджена, то про це можна буде говорити більш конкретно вже 23 серпня.

Він додав, що керувати фракцією "Батьківщина" у Верховній Раді IX скликання знову буде лідер однойменної партії Юлія Тимошенко, заступником глави фракції пропонується призначити Сергія Соболєва.

Політик зазначив, що "Опозиційна платформа - За життя" також претендує на посаду віце-спікера, однак кандидатуру ще не назвала.

Що було раніше: У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади. Серед яких посада віце-спікера.

Партія "Голос" від посади відмовилася.

22 серпня нардеп партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що "Слуга народу" пропонувала "Опозиційній платформі – За життя" цю посаду. Він заявив, що партія надіслала окрему пропозицію на посаду віце-спікера, але конкретної кандидатури наразі ще немає.

Також на посаду зазіхає "Європейська солідарність", але нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе запевнила, що партія ще не подавала своєї кандидатури, бо претендує на керівництво різних комітетів.

Передісторія:

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

20 серпня нардеп партії "ЄС" Артур Герасимов обурювався, що комітет з євроінтеграції складається тільки з 7 осіб. За його словами, "Слуга народу" приймає більшість рішень самостійно і не зважає на прохання інших фракції.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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