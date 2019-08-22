Колеги вбитого адвоката кажуть, що другий поранений помер у лікарні
Джерело: голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков у коментарі "112.Україна"
Чоловік, який був поранений під час вбивства адвоката Олександра Іванова у Кропивницькому, помер у лікарні.
Сергій Вілков: "Він (адвокат Іванов – УП) спілкувався з іншою людиною, ми з’ясовуємо, з ким. І фактично ця інша людина була теж поранена, і наскільки нам відома інформація, в лікарні інший чоловік помер".
"Це не адвокат (друга жертва – УП), ми з’ясовуємо, хто це був".
"Це вбивство, і ми переконані в цьому, пов’язане виключно з його професійною діяльністю".
Деталі: Вбивство відбулось у кафе біля СІЗО у Кропивницькому. Адвокат, який став жертвою, практикувався виключно у кримінальних провадженнях.
Вілков додав, що його колеги та члени Ради адвокатів з’ясовують обставини вбивства, зокрема, чи відвідував вбитий Іванов СІЗО, з ким саме він зустрічався тощо.
Передісторія:
- 22 серпня у Кропивницькому з автоматичної зброї розстріляли адвоката Олександра Іванова.
- Попередньо повідомлялось, що вбивство сталось біля СІЗО.
- Пізніше поліція додала, що під час вбивства було поранено ще одну особу.
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