Коллеги убитого адвоката говорят, что второй раненый скончался в больнице
Источник: глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков в комментарии "112.Украина"
Мужчина, который был ранен во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницкому, умер в больнице.
Сергей Вилков: "Он (адвокат Иванов – УП) общался с другим человеком, мы выясняем с кем. И фактически этот другой человек был тоже ранен, и насколько нам известна информация, в больнице другой мужчина умер".
"Это не адвокат (вторая жертва – УП), мы выясняем, кто это был".
"Это убийство, и мы убеждены в этом, связано исключительно с его профессиональной деятельностью".
Детали: Убийство произошло в кафе возле СИЗО в Кропивницком. Адвокат, который стал жертвой, практиковался исключительно в уголовным производствам.
Вилков добавил, что его коллеги и члены Совета адвокатов выясняют обстоятельства убийства, в частности, посещал ли убитый Иванов СИЗО, с кем именно он встречался и тому подобное.
Предыстория:
- 22 августа в Кропивницком из автоматического оружия расстреляли адвоката Александра Иванова.
- Предварительно сообщалось, что убийство произошло возле СИЗО.
- Позже полиция добавила, что во время убийства был ранен еще однин человек.
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