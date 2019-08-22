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Коллеги убитого адвоката говорят, что второй раненый скончался в больнице

Четверг, 22 августа 2019, 18:01

Источник: глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков в комментарии "112.Украина"

Мужчина, который был ранен во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницкому, умер в больнице.

Сергей Вилков: "Он (адвокат Иванов – УП) общался с другим человеком, мы выясняем с кем. И фактически этот другой человек был тоже ранен, и насколько нам известна информация, в больнице другой мужчина умер".

"Это не адвокат (вторая жертва – УП), мы выясняем, кто это был".

"Это убийство, и мы убеждены в этом, связано исключительно с его профессиональной деятельностью".

Детали: Убийство произошло в кафе возле СИЗО в Кропивницком. Адвокат, который стал жертвой, практиковался исключительно в уголовным производствам.

Вилков добавил, что его коллеги и члены Совета адвокатов выясняют обстоятельства убийства, в частности, посещал ли убитый Иванов СИЗО, с кем именно он встречался и тому подобное.

Предыстория:

  • 22 августа в Кропивницком из автоматического оружия расстреляли адвоката Александра Иванова.
  • Предварительно сообщалось, что убийство произошло возле СИЗО.
  • Позже полиция добавила, что во время убийства был ранен еще однин человек.

Украинская правда
Темы: Кропивницкийубийство
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