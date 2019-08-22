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Комітету Ради з питань свободи слова урізали повноваження

Четвер, 22 серпня 2019, 18:28

Джерело: пост новообраної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко; коментар Геращенко "Українській правді"

Робоча підгрупа з питань ведення комітетів Верховної Ради 9 скликання скоротила кількість функцій комітету з питань свободи слова.

З посту Ірини Геращенко: "Вперше в історії ВР з відання цього комітету забрали навіть питання висвітлення діяльності ВР, а також питання рекламної діяльності і навіть питання друкованих, електронних ЗМІ та мережі інтернет".

Деталі: Депутатка також оприлюднила затверджений перелік предметів відання комітету з питань свободи слова, який працюватиме у новій Верховній Раді.

Він складається з 4 пунктів: забезпечення свободи слова; права громадян на інформацію; захист прав та свобод працівників ЗМІ; гарантії діяльності засобів масової інформації, захист прав журналістів і працівників засобів масової інформації.

 
Предмети ведення комітету з питань свободи слова, затверджені новообраними депутатами
фото: facebook Ірини Геращенко

Водночас, предмети ведення у цьому комітеті, який діяв у Верховній Раді 8 скликання, складався з 6 пунктів.

 
Предмети ведення комітету з питань свободи слова, який діяв у Верховні Раді 8 скликання
скріншот: сайт комітету

За словами депутатки, функції, які забрали у комітету з питань свободи слова, тепер буде виконувати комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Цей комітет, за словами Геращенко, буде очолювати представник партії "Слуга народу".

Геращенко оприлюднила перелік предметів ведення, які мають закріпити за цим новим комітетом.

 
Предмети ведення нового комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
фото: facebook Ірини Геращенко

Геращенко додала, що проти скорочення повноважень комітету з питань свободи слова також виступили представники партій "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя" та "Голос".

Передісторія:

  • Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.
  • У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.
  • У "Слузі народу" планують головувати у 21 комітеті Верховної Ради з 23, а інші партії мають пропорційно представляти себе у всіх комітетах.
  • Фракція парламенту нового скликання "Європейська солідарність" претендуватиме на контролюючі комітети у Верховній Раді. 

Соня Лукашова, УП
Теми: Верховна Радасвобода словаЗМІ
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