Комитету Рады по вопросам свободы слова урезали полномочия

Источник: пост новоизбранного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко; комментарий Геращенко "Украинской правде"

Рабочая подгруппа по вопросам ведения комитетов Верховной Рады 9 созыва сократила количество функций комитета по вопросам свободы слова.

Из поста Ирины Геращенко: "Впервые в истории ВР из ведения этого комитета забрали даже вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности и даже вопрос печатных, электронных СМИ и сети интернет".

Детали: Депутат также обнародовала утвержденный перечень предметов ведения комитета по вопросам свободы слова, который будет работать в новой Верховной Раде.

Он состоит из 4 пунктов: обеспечение свободы слова; права граждан на информацию; защита прав и свобод работников СМИ; гарантии деятельности средств массовой информации, защита прав журналистов и работников средств массовой информации.

В то же время, предметы ведения в этом комитете, который действовал в Верховной Раде 8 созыва, состоял из 6 пунктов.

По словам депутата, функции, которые забрали у комитета по вопросам свободы слова, теперь будет исполнять новый комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Этот комитет, по словам Геращенко, будет возглавлять представитель партии "Слуга народа".

Геращенко обнародовала перечень предметов ведения, которые должны закрепить за этим новым комитетом.

Геращенко добавила, что против сокращения полномочий комитета по вопросам свободы слова также выступили представители партий "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос".

Предыстория: