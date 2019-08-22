"Слуга народу" скромно хоче головувати в 21 комітеті з 23

Джерело: брифінг представника президента в Раді депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука

У "Слузі народу" планують головувати у 21 комітеті Верховної Ради з 23, а інші партії мають пропорційно представляти себе у всіх комітетах.

Пряма мова: "21 комітет - ми хотіли би перебрати головування, і взяти звичайних двох замів. А по інших, перший зам і секретар ми готові передати на вирішення нашим колегам. Два чи три комітети, я думаю, ми передамо для головування".

Стефанчук про те, головування в яких комітетах "СН" готова віддати: "Думаю, що мова може йти про комітет свободи слова, про комітет прав людини пов'язаний з Донбасом, Кримом і нацменшинами і, можливо, про комітет молоді і спорту, а також про посади другого віце-спікера".

Деталі: Стефанчук заявив, що фракції мають пропорційно представляти себе у кожному комітеті. За його словами, партії мали вирішити це питання ще до виборів і набирати стільки голосів, скільки б вистачило для такого представництва.

Він додав, що партії, які набрали по 6%, не можуть претендувати на кілька місць в комітетах. Стефанчук додав, що нова Рада діє виключно за законом про комітети.

Єдине виключення, за його словами, партія "Голос", бо вона має 20 мандатів, а це менше ніж кількість комітетів. "Голос" має право самостійно визначати кількість нардепів у вибраних комітетах.

Що було раніше: 9 серпня народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

20 серпня нардеп партії "ЄС" Артур Герасимов обурювався, що комітет з євроінтеграції складається тільки з 7 осіб. За його словами, "Слуга народу" приймає більшість рішень самостійно і не зважає на прохання інших фракції.

Крім того, інші партії не зможуть делегувати по кілька нардепів у комітети, бо мають пропорційно розподілити свої сили у кожному з 23 представництв.

Передісторія:

У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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