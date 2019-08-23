У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом

Джерело: "Голос Америки"

Колишній партнер Пола Манафорта і ключовий свідок Рік Гейтс дав свідчення у справі лобіювання екс-президента України Віктора Януковича в США.

Деталі: Гейтс розповів про звіт 2012 року, який склали американські юристи на замовлення тодішнього українського уряду. За його словами, метою цього звіту було відбілити репутацію Януковича на Заході, у США і в Європі, у 2012 році. Адже саме тоді, пояснює видання, основною перешкодою євроінтеграції України був процес над Юлією Тимошенко, і саме цей звіт мав показати, що той процес був справедливий.

Заплатив за цей звіт, за словами Гейтса, відомий український олігарх Віктор Пінчук, віддавши за нього більш ніж 4,5 млн доларів.

Крім того, каже свідок, крім підготовки звіту для ЗМІ, американські юристи зустрічались з "ключовими європейськими фігурами", зокрема з Олександром Кваснєвським і Петом Коксом, які тоді очолювали місію Європарламенту в Києві. Їх мали переконати в тому, що процес над Тимошенко — це не переслідування.

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