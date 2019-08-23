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У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом

П'ятниця, 23 серпня 2019, 01:13
У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом

Джерело: "Голос Америки"

Колишній партнер Пола Манафорта і ключовий свідок Рік Гейтс дав свідчення у справі лобіювання екс-президента України Віктора Януковича в США.

Деталі: Гейтс розповів про звіт 2012 року, який склали американські юристи на замовлення тодішнього українського уряду. За його словами, метою цього звіту було відбілити репутацію Януковича на Заході, у США і в Європі, у 2012 році. Адже саме тоді, пояснює видання, основною перешкодою євроінтеграції України був процес над Юлією Тимошенко, і саме цей звіт мав показати, що той процес був справедливий.

Заплатив за цей звіт, за словами Гейтса, відомий український олігарх Віктор Пінчук, віддавши за нього більш ніж 4,5 млн доларів.

Крім того, каже свідок, крім підготовки звіту для ЗМІ, американські юристи зустрічались з "ключовими європейськими фігурами", зокрема з Олександром Кваснєвським і Петом Коксом, які тоді очолювали місію Європарламенту в Києві. Їх мали переконати в тому, що процес над Тимошенко — це не переслідування.

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Передісторія:

  • У 2019 році стало відомо, що за звіт американської юридичної компанії Skadden, яка у 2012 році назвала неполітичним кримінальне переслідування екс-прем’єра Юлії Тимошенко під час президентства Віктора Януковича, заплатив олігарх Віктор Пінчук.
  • 13 березня 2019 року суд засудив колишнього політтехнолога "Партії регіонів" і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років в'язниці.
  • Манафорта засудили за відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
  • Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.
  • За даними The New York Times, юристу Білого дому президенства Барака Обами Грегорі Крейгу можуть висунути звинувачення у лобіюванні інтересів екс-президента України Віктора Януковича.
  • У 2012 році Крейг був керуючим партнером в американській юридичній компанії "Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom", яка склала звіт на користь Януковича. Зокрема, юристи Skadden склали звіт щодо справи проти Юлії Тимошенко. Американці тоді нібито не знайшли доказів політичної мотивації рішення про її ув’язнення.
  • Крейга можуть звинуватити в тому, що він працював з Полом Манафортом, щоб приховати фінансування від Пінчука для роботи Skadden, Arps. 
  • У січні 2019 року Мін’юст США повідомив, що Skadden погодилось зареєструватись іноземним агентом через роботу на Україну та виплатити понад 4,6 мільйонів доларів, отриманих за свою діяльність.

Теми: СШАЯнуковичТимошенко
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