В суде США озвучили новые детали отбеливания Януковича перед Западом

Источник: "Голос Америки"

Бывший партнер Пола Манафорта и ключевой свидетель Рик Гейтс дал показания по делу лоббирования экс-президента Украины Виктора Януковича в США.

Детали: Гейтс рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогдашнего украинского правительства. По его словам, целью этого отчета было отбелить репутацию Януковича на Западе, в США и в Европе, в 2012 году. Ведь именно тогда, поясняет издание, основным препятствием евроинтеграции Украины был процесс над Юлией Тимошенко, и именно этот отчет должен был показать, что этот процесс был справедлив.

Заплатил за этот отчет, по словам Гейтса, известный украинский олигарх Виктор Пинчук, отдав за него более чем 4,5 млн долларов.

Кроме того, говорит свидетель, кроме подготовки отчета для СМИ, американские юристы встречались с "ключевыми европейскими фигурами", в частности с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Их должны были убедить в том, что процесс над Тимошенко - это не преследование.

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