В суде США озвучили новые детали отбеливания Януковича перед Западом
Источник: "Голос Америки"
Бывший партнер Пола Манафорта и ключевой свидетель Рик Гейтс дал показания по делу лоббирования экс-президента Украины Виктора Януковича в США.
Детали: Гейтс рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогдашнего украинского правительства. По его словам, целью этого отчета было отбелить репутацию Януковича на Западе, в США и в Европе, в 2012 году. Ведь именно тогда, поясняет издание, основным препятствием евроинтеграции Украины был процесс над Юлией Тимошенко, и именно этот отчет должен был показать, что этот процесс был справедлив.
Заплатил за этот отчет, по словам Гейтса, известный украинский олигарх Виктор Пинчук, отдав за него более чем 4,5 млн долларов.
Кроме того, говорит свидетель, кроме подготовки отчета для СМИ, американские юристы встречались с "ключевыми европейскими фигурами", в частности с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Их должны были убедить в том, что процесс над Тимошенко - это не преследование.
Читайте также: Электронные письма не горят. Тимошенко, Пинчук и Янукович в почте Хиллари Клинтон
Предыстория:
- В 2019 году стало известно, что за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, заплатил олигарх Виктор Пинчук.
- 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
- Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
- По данным The New York Times, юристу Белого дома времен Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
- В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу Януковича. В частности, юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.
- Крейга могут обвинить в том, что он работал с Полом Манафортом, чтобы скрыть финансирование от Пинчука для работы Skadden, Arps.
- В январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом за работы на Украине и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua