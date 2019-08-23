Разумков: Після 29 серпня українці не прокинуться з новим Кабміном

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:45

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков каже, що на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня підпишуть коаліційну угоду, але Кабінет міністрів буде сформований пізніше.

Пряма мова: "Згідно з процедурою, як це передбачено українським законодавством, угода буде підписана 29 серпня".

"Я знаю точно, що перед новою Радою повинен скласти повноваження чинний склад Кабміну. І виходячи з того порядку денного, який буде підготовлений ​​на депутатській робочій підгрупі, ми будемо виносити ті питання, по яких дійдемо згоди".

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом".

Деталі: Разумков підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

Передісторія:

  • "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.

  • Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

  • У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.

  • У "Слузі народу" планують головувати у 21 комітеті Верховної Ради з 23, а інші партії мають пропорційно представляти себе у всіх комітетах.

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