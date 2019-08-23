Разумков: Після 29 серпня українці не прокинуться з новим Кабміном

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков каже, що на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня підпишуть коаліційну угоду, але Кабінет міністрів буде сформований пізніше.

Пряма мова: "Згідно з процедурою, як це передбачено українським законодавством, угода буде підписана 29 серпня".

"Я знаю точно, що перед новою Радою повинен скласти повноваження чинний склад Кабміну. І виходячи з того порядку денного, який буде підготовлений ​​на депутатській робочій підгрупі, ми будемо виносити ті питання, по яких дійдемо згоди".

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом".

Деталі: Разумков підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

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