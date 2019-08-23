Разумков: Після 29 серпня українці не прокинуться з новим Кабміном
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков каже, що на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня підпишуть коаліційну угоду, але Кабінет міністрів буде сформований пізніше.
Пряма мова: "Згідно з процедурою, як це передбачено українським законодавством, угода буде підписана 29 серпня".
"Я знаю точно, що перед новою Радою повинен скласти повноваження чинний склад Кабміну. І виходячи з того порядку денного, який буде підготовлений на депутатській робочій підгрупі, ми будемо виносити ті питання, по яких дійдемо згоди".
"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом".
Деталі: Разумков підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".
Передісторія:
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"Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.
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Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.
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У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.
- У "Слузі народу" планують головувати у 21 комітеті Верховної Ради з 23, а інші партії мають пропорційно представляти себе у всіх комітетах.