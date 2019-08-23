Разумков: После 29 августа украинцы не проснуться с новым Кабмином

Источник: "Интерфакс-Украина"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков говорит, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа подпишут коалиционное соглашение, но Кабинет министров будет сформирован позже.

Прямая речь: "Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придём к соглашению".

"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".

Детали: Разумков подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

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