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Разумков: После 29 августа украинцы не проснуться с новым Кабмином

Пятница, 23 августа 2019, 15:45
Разумков: После 29 августа украинцы не проснуться с новым Кабмином

Источник: "Интерфакс-Украина" 

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков говорит, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа подпишут коалиционное соглашение, но Кабинет министров будет сформирован позже.

Прямая речь: "Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа".

"Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придём к соглашению".

"Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".

Детали: Разумков подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Предыстория:

  • "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.

  • Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.
  • В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.
  • В "Слуге народа" планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады по 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

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