Зеленський дав громадянство 11 захисникам, назвав лише одного
П'ятниця, 23 серпня 2019, 19:19
Джерело: сайт президента
Президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які на Донбасі воювали на боці України.
Деталі: Відповідно до указу президента, особи, які отримають українські паспорти, "брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави".
Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва.
Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.
"Українська правда" звернулася до Офісу президента з питанням, чому немає повного переліку імен. У відомстві відповіли, що перелік містить персональні дані, які, згідно з законодавством про захист персональних даних, вони не розголошують.
Передісторія:
- 29 червня Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам. Зокрема ветеранці Юлії Толопі. Тоді перелік громадян було оприлюднено.
- 18 липня Зеленський прийняв до громадянства України 9 осіб. Зокрема, Нікіту Макєєва та Дмитра Фоміна, який готував військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій. Повний перелік імен також оприлюдили.
- 27 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства. Указ не був оприлюднений, оскільки містив конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані.
Українська правда