Зеленський дав громадянство 11 захисникам, назвав лише одного

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 19:19

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які на Донбасі воювали на боці України.

Деталі: Відповідно до указу президента, особи, які отримають українські паспорти, "брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави".

Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. 

Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

"Українська правда" звернулася до Офісу президента з питанням, чому немає повного переліку імен. У відомстві відповіли, що перелік містить персональні дані, які, згідно з законодавством про захист персональних даних, вони не розголошують.

Передісторія:

  • 29 червня Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам. Зокрема ветеранці Юлії Толопі. Тоді перелік громадян було оприлюднено.
  • 18 липня Зеленський прийняв до громадянства України 9 осіб. Зокрема, Нікіту Макєєва та Дмитра Фоміна, який готував військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій. Повний перелік імен також оприлюдили.
  • 27 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства. Указ не був оприлюднений, оскільки містив конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані.

Українська правда

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Теми: Зеленський громадянство


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