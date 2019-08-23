Зеленський дав громадянство 11 захисникам, назвав лише одного

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які на Донбасі воювали на боці України.

Деталі: Відповідно до указу президента, особи, які отримають українські паспорти, "брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави".

Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва.

Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

"Українська правда" звернулася до Офісу президента з питанням, чому немає повного переліку імен. У відомстві відповіли, що перелік містить персональні дані, які, згідно з законодавством про захист персональних даних, вони не розголошують.

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