Зеленский дал гражданство 11 защитникам, назвал только одного

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые на Донбассе воевали на стороне Украины.

Детали: В соответствии с указом президента, лица, которые получат украинские паспорта, "принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства".

Среди них – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.

Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Украинская правда" обратилась в Офис президента с вопросом, почему нет полного перечня имен. В ведомстве ответили, что перечень содержит персональные данные, которые, согласно законодательству о защите персональных данных, они не разглашают.

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