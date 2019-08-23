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Зеленский дал гражданство 11 защитникам, назвал только одного

Пятница, 23 августа 2019, 19:19
Зеленский дал гражданство 11 защитникам, назвал только одного

Источник: сайт президента 

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые на Донбассе воевали на стороне Украины. 

Детали: В соответствии с указом президента, лица, которые получат украинские паспорта, "принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства". 

Среди них – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. 

Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Украинская правда" обратилась в Офис президента с вопросом, почему нет полного перечня имен. В ведомстве ответили, что перечень содержит персональные данные, которые, согласно законодательству о защите персональных данных, они не разглашают.

Предыстория: 

  • 29 июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам. В частности, ветерану Юлии Толопе. Полный перечень граждан было обнародован. 
  • 18 июля Зеленский принял в гражданство Украины 9 человек. В частности, Никиту Макеева и Дмитрия Фомина, который готовил военных медиков ВСУ в условиях боевых действий. Полный перечень имен также был опубликован.
  • 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства. Указ не был обнародован, поскольку содержал конфиденциальную информацию, в частности, персональные данные.

Украинская правда
Темы: Зеленскийгражданство
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