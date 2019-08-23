Заходи 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч працівників поліції

Джерело: Нацполіція

Заходи у День Незалежності 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч представників особовому складу Національної поліції.

Деталі: 24 серпня по Україні заплановано близько тисячі масових заходів.

Стосовно публічної безпеки та порядку силовики провели "відеоселекторну нараду" за участю керівників головних управлінь в областях та патрульної поліції.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів по всій території України на посилений режим роботи.

Очільник патрульної поліції запевнив, що поліцейські швидко реагуватимуть на зміни в оперативній обстановці.

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