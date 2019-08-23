Заходи 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч працівників поліції

469 переглядів
П'ятниця, 23 серпня 2019, 23:44

Джерело: Нацполіція

Заходи у День Незалежності 24 серпня охоронятимуть 13 тисяч представників особовому складу Національної поліції.

Деталі: 24 серпня по Україні заплановано близько тисячі масових заходів.

Стосовно публічної безпеки та порядку силовики провели "відеоселекторну нараду" за участю керівників головних управлінь в областях та патрульної поліції.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів по всій території України на посилений режим роботи.

Очільник патрульної поліції запевнив, що поліцейські швидко реагуватимуть на зміни в оперативній обстановці.

Нагадаємо,

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: День Незалежності поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленського привітала з Незалежністю королева Єлизавета 23 серпня 2019, 21:07
89% українців за незалежність: так само, як і перед референдумом у 91-му 22 серпня 2019, 13:03
Соціологи кажуть, що патріотів стало більше 21 серпня 2019, 15:03
Усі новини
Головні новини
Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін
Лідери G7 звернули увагу на "кризу міжнародного масштабу"
У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною
Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським
Усі новини
думка

Як працює трекер сну?

здоров'я

Печінка. Чому вона (не) болить, які в неї функції та чим їй допомогти

поради

26 хвилин і з кавою: як спати вдень, щоб прокидатися бадьорим