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Мероприятия 24 августа будут охранять 13 тысяч сотрудников полиции

Пятница, 23 августа 2019, 23:44

Источник: Нацполиция 

Мероприятия в День Независимости 24 августа будут охранять 13 тысяч представителей личного состава Национальной полиции.

Детали: 24 августа по Украине запланировано около тысячи массовых мероприятий. 

Относительно публичной безопасности и порядка силовики провели "видеоселекторное совещание" с участием руководителей главных управлений в областях и патрульной полиции. 

Зампред Нацполиции Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории Украины на усиленный режим работы. 

Глава патрульной полиции заверил, что полицейские будут быстро реагировать на изменения в оперативной обстановке.

Напомним, 

Украинская правда
Темы: День Независимостиполиция
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