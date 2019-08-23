Мероприятия 24 августа будут охранять 13 тысяч сотрудников полиции

Источник: Нацполиция

Мероприятия в День Независимости 24 августа будут охранять 13 тысяч представителей личного состава Национальной полиции.

Детали: 24 августа по Украине запланировано около тысячи массовых мероприятий.

Относительно публичной безопасности и порядка силовики провели "видеоселекторное совещание" с участием руководителей главных управлений в областях и патрульной полиции.

Зампред Нацполиции Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории Украины на усиленный режим работы.

Глава патрульной полиции заверил, что полицейские будут быстро реагировать на изменения в оперативной обстановке.

Напомним,