Поліція звітує, що вилучила бурштину на $30 мільйонів

Поліція відкрила майже 300 кримінальних проваджень за незаконний видобуток бурштину і вилучила близько 7 тонн каміння на суму 30 млн дол.

Про це заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Укрінформ.

"За фактами незаконного видобутку бурштину поліція розпочала майже 300 проваджень, при цьому понад 260 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, вилучено близько 7 тонн каміння", - зазначив Князєв, але не уточнив, за який період досягнуто таких результатів.

Очільник Нацполіції додав, що вартість 7 тонн "сонячного каміння" на чорному ринку коливається від 30 млн доларів.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков висловив думку, що питання незаконного видобутку бурштину потребує врегулювання у законодавчій площині.

На його думку, це дозволить чітко визначити умови легалізації бурштинового бізнесу, регламентує та спростить дозвільні процедури, посилить кримінальну відповідальність за незаконне видобування мінералів.

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