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Полиция заявляет, что изъяла янтаря на $30 миллионов

Суббота, 24 августа 2019, 03:52
Полиция заявляет, что изъяла янтаря на $30 миллионов

Полиция открыла почти 300 уголовных производств за незаконную добычу янтаря и изъяла около 7 тонн камней на сумму 30 млн долл.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Укринформ.

"По фактам незаконной добычи янтаря полиция начала почти 300 производств, при этом более 260 человек привлечены к уголовной ответственности, изъято около 7 тонн камней", - отметил Князев, но не уточнил, за какой период достигнуто таких результатов.

Глава Нацполиции добавил, что стоимость 7 тонн "солнечного камня" на черном рынке колеблется от 30 млн долларов.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что вопрос незаконной добычи янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости.

По его мнению, это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентирует и упростит разрешительные процедуры, усилит уголовную ответственность за незаконную добычу минералов.

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Напомним:

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Темы: Князев Сергейполицияянтарь
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