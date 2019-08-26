Трамп посварився з лідерами G7 через Росію — Guardian

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Понеділок, 26 серпня 2019, 06:22

Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Биаррице.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

За даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.

"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо:

  • До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
  • У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
  • 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки"   можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків. 
  • Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено". 
  • У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7". 

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Теми: Трамп США


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