Трамп посварився з лідерами G7 через Росію — Guardian
Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Биаррице.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.
За даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.
"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - повідомило джерело видання.
Нагадаємо:
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
- У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".
- У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua