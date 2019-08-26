Трамп посварився з лідерами G7 через Росію — Guardian

Президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Біаррицу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Під час вечері на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

За даними видання, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.

"На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - повідомило джерело видання.

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