На наступну зустріч лідерів G7 у гості варто запросити Україну, а не РФ - Туск
Джерело: Європейська правда
Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "великої сімки".
Деталі: За словами Туска, рік тому у Канаді президент Трамп запропонував відновити Росію до G7, відкрито заявляючи, що анексія Криму Росією частково виправдана.
"І що ми повинні прийняти цей факт. За жодної умови ми не можемо погодитися з цією логікою",- заявляє Туск.
На його думку, за цей час зявилися додаткові причини не повертати Росію.
"Що стосується спекуляцій навколо запрошення Росії до столу, я б хотів це сказати. По-перше: причини, через які Росію було виключено у 2014 році, досі залишаються в силі. Більше того, є нові причини, такі як російська провокація на Азовському морі".
"По-друге: коли Росію було запрошено в G7 вперше, вважалося, що вона буде йти шляхом ліберальної демократії, верховенства права та прав людини. Хтось із нас може сказати, що з повним переконанням, не виходячи з ділових розрахунків, Росія йде саме цим шляхом?",- додає Туск.
Він додав, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента (Володимира Зеленського - ред.)".
"Я говорив з ним про це два дні тому, і знаю, що він був би дуже зацікавлений",- додає Туск.
Нагадаємо,
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
- Також стало відомо, що президент Трамп та Макрон домовилися запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, що відбудеться за рік у США.
- У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".
- Перед цим Зеленський телефонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, який запевнив, що буде відстоювати позицію неможливості повернення РФ до G7, поки агресія Росії проти України триває.
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