На наступну зустріч лідерів G7 у гості варто запросити Україну, а не РФ - Туск

Джерело: Європейська правда

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "великої сімки".

Деталі: За словами Туска, рік тому у Канаді президент Трамп запропонував відновити Росію до G7, відкрито заявляючи, що анексія Криму Росією частково виправдана.

"І що ми повинні прийняти цей факт. За жодної умови ми не можемо погодитися з цією логікою",- заявляє Туск.

На його думку, за цей час зявилися додаткові причини не повертати Росію.

"Що стосується спекуляцій навколо запрошення Росії до столу, я б хотів це сказати. По-перше: причини, через які Росію було виключено у 2014 році, досі залишаються в силі. Більше того, є нові причини, такі як російська провокація на Азовському морі".

"По-друге: коли Росію було запрошено в G7 вперше, вважалося, що вона буде йти шляхом ліберальної демократії, верховенства права та прав людини. Хтось із нас може сказати, що з повним переконанням, не виходячи з ділових розрахунків, Росія йде саме цим шляхом?",- додає Туск.

Він додав, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента (Володимира Зеленського - ред.)".

"Я говорив з ним про це два дні тому, і знаю, що він був би дуже зацікавлений",- додає Туск.

Нагадаємо,

До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.

19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.

20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.

Також стало відомо, що президент Трамп та Макрон домовилися запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт G7, що відбудеться за рік у США.

У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".

Перед цим Зеленський телефонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, який запевнив, що буде відстоювати позицію неможливості повернення РФ до G7, поки агресія Росії проти України триває.

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